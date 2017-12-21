Агент Кремля у Кабміні Єжов: що про нього відомо

20 грудня контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова, який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти з життя агента Кремля.

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур, а отриману інформацію передавав електронними засобами зв’язку.

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"Він працював як справжній шпигун. Однак він – зрадник, він працював досить ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег, і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам, на яких він працював", – зазначив начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

За інформацією спецслужби, Кремль завербував чиновника під час його довготривалого відрядження за кордоном.

У Кабміні Єжов працював заступником керівника протоколу прем'єр-міністра України. Зокрема, він відповідав за переклад зустрічей з іноземними делегаціями. Крім того, майбутній агент Кремля сам часто здійснював переклади, передають "Українські новини".

До слова, з прем'єром Гройсманом чоловік почав працювати ще у Верховній Раді та разом з ним перейшов працювати в Кабінет Міністрів

"Хочу зазначити, що чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно та творчо працював на російські спецслужби", – додає Петров.

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Щодо заробітків посадовця, то відповідно до його декларації, за 4 місяці роботи у Верховній Раді чоловік отримав трохи понад 44 тисяч гривень зарплати, а в секретаріаті Кабміну його дохід за 8 місяців склав близько 180 тисяч гривень, передає "Страна".

Грошові заощадження він зберігає у валюті – на його числиться 70 тисяч доларами готівкою, натомість його дружина має 286 мільйонів рублів, які зберігає в "Сбербанку Росії".

З нерухомості Єжов володіє квартирою у Києві загальною площею 90 квадратних метрів, що належить також його сестрі Анастасії та батькові Станіславу Єжову.

Додамо, що батько шпигуна працює в КНУ імені Тараса Шевченка викладачем.



Батько Станіслава Єжова