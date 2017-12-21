09:51
21 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля
21:40, 20 грудня
Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA
19:53, 20 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Агент Кремля у Кабміні Єжов: що про нього відомо

09:41, сьогодні 235 Читать новость на русском
Станіслав Єжов працював з Володимиром Гройсманом ще від часів його головування у ВР
Станіслав Єжов працював з Володимиром Гройсманом ще від часів його головування у ВР / Соцмережі

20 грудня контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова, який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти з життя агента Кремля.

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур, а отриману інформацію передавав електронними засобами зв’язку.

Читайте також: Народилися в Росії та працює на Ахметова: з'явилася інформація про дружину затриманого агента РФ

"Він працював як справжній шпигун. Однак він – зрадник, він працював досить ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег, і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам, на яких він працював", – зазначив начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

За інформацією спецслужби, Кремль завербував чиновника під час його довготривалого відрядження за кордоном.

У Кабміні Єжов працював заступником керівника протоколу прем'єр-міністра України. Зокрема, він відповідав за переклад зустрічей з іноземними делегаціями. Крім того, майбутній агент Кремля сам часто здійснював переклади, передають "Українські новини".

До слова, з прем'єром Гройсманом чоловік почав працювати ще у Верховній Раді та разом з ним перейшов працювати в Кабінет Міністрів

"Хочу зазначити, що чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно та творчо працював на російські спецслужби", – додає Петров.

Читайте також: В СБУ підрахували засуджених у 2017-му шпигунів та терористів

Щодо заробітків посадовця, то відповідно до його декларації, за 4 місяці роботи у Верховній Раді чоловік отримав трохи понад 44 тисяч гривень зарплати, а в секретаріаті Кабміну його дохід за 8 місяців склав близько 180 тисяч гривень, передає "Страна".

Грошові заощадження він зберігає у валюті – на його числиться 70 тисяч доларами готівкою, натомість його дружина має 286 мільйонів рублів, які зберігає в "Сбербанку Росії".

З нерухомості Єжов володіє квартирою у Києві загальною площею 90 квадратних метрів, що належить також його сестрі Анастасії та батькові Станіславу Єжову.

Додамо, що батько шпигуна працює в КНУ імені Тараса Шевченка викладачем.

Єжов, КНУ, шпигун, Росія
Батько Станіслава Єжова

Теги: Станіслав Єжов Новини України Кримінальні новини Кабінет Міністрів України СБУ Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Головні новини 14 грудня: заяви Путіна, Семеренко виграла бронзу та нова українська авіакомпанія
 15 грудня , 08:05
Як довго відкладатимуть зустріч Трампа і Путіна: думка політолога
13 листопада , 14:01
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук