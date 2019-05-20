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      Гройсман йде з посади: що буде далі і хто керуватиме урядом

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      Гройсман подасть у відставку - прогноз, що буде після відставки
      Що буде після Гройсмана з урядом? / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про намір йти з посади. Відповідну заяву обіцяє подати вже в середу, 22 травня. Чи означає це, що уряд поглине хаос і на який час – розбиралися журналісти 24 каналу.

      Спойлер – нічого страшного насправді не станеться. Ні з державою, ні з самим Гройсманом.

      Читайте також: Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку

      Хто і коли може звільнити Гройсмана

      Верховна Рада має прийняти відставку прем'єр-міністра. Як відзначив у коментарі 24 каналу політолог Олексій Гарань, Гройсман мав рацію, коли казав, що уряд і прем'єр має складати повноваження перед новою Верховною Радою, а не президентом.

      На думку директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, Гройсман, швидше за все, залишиться виконуючим обов'язки прем'єр-міністра.

      Кого призначать на його місце

      Якщо не Володимир Гройсман, то виконуючим обов'язки прем'єр-міністра стане хтось із його віце-прем'єрів. Призначити ж нового "повноцінного" прем'єра зможе новий парламент. Після виборів і формування коаліції. Так само як і весь уряд. У нас міністерські портфелі – політичні, нагадує Амелін.


      Володимир Гройсман іде, щоб повернутись?

      Чи загрожує чимось країні відсутність прем'єра

      Уряд буде продовжувати виконувати свої повноваження до формування нового Кабінету міністрів. Хоча мати приставку в.о. в уряді – гірше, ніж якби ми мали стабільний уряд, вважає Олексій Гарань.

      А Анатолій Амелін впевнений, що чиновники, які виконують свої функціональні обов'язки на більш низьких рівнях, досить професійні: готують проекти рішень, аналітику тощо. Країна не залишиться без професіоналів біля "керма".

      Він зауважив: з точки зору економічної політики, системної економічної політики і стратегії розвитку економіки у нас немає. Тому нічого критичного за ці 2-3 місяці в країні не відбудеться.

      Читайте також: В Зеленського є вагомий аргумент для відставки уряду, – політолог

      Залишається сподіватися, що новий Кабмін зможе презентувати довгострокову стратегію розвитку української економіки, і це підніме Україну в очах інвесторів і зовнішніх партнерів.

      Але якщо дострокові вибори відкладуться, зауважив політичний аналітик Олександр Солонтай, то в уряді можлива "турбулентність". Якщо поєднати вимогу Зеленського про зміну деяких міністрів плюс те, що цей уряд і так частково недокомплектований, плюс відставлений прем'єр – це все разом означатиме, що втратимо керованість урядом на певний час. Втім, літній період значно пом'якшує складність ситуації, каже експерт. До всього – епопея з президентом закінчилась. А важливо, щоб хоч хтось із трьох осередків влади – президент, Рада, уряд – був на своєму місці.

      Що буде з Гройсманом далі

      Нічого страшного. Чи навіть навпаки. За словами Амеліна, у Гройсмана є політичні амбіції, і для нього відставка – це можливість красиво вийти з Кабміну і увійти у виборчу кампанію. Він уже працює на свій політичний рейтинг.

      Олександр Солонтай рішення Гройсмана піти з посади прем'єра перед тим, як іти в парламент, також назвав правильним.

      Читайте також: Зеленський розпускає Верховну Раду – що буде далі: пояснення експерта

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Відставка Гройсмана Володимир Гройсман Публікації Статті Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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