Рада відмовилась відправити Гройсмана у відставку

Гройсману не вдалось піти у відставку. Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра скласти свої повноваження.

Попри те, що більшість депутатів проголосували "за", необхідних 226 голосів так і не набрали. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували.

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Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка.

Реформи, які вдалось запустити за цей час:

пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;

медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;

освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";

децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;

спрощення надання адміністративних послуг.

Але були й провали:

впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;

"консервація" земельної реформи;

скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).