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      Рада відмовилась відправити Гройсмана у відставку

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      Гройсман не пішов у відставку - Рада не підтримала його рішення
      Володимир Гройсман / Прес-служба уряду

      Гройсману не вдалось піти у відставку. Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра скласти свої повноваження.

      Попри те, що більшість депутатів проголосували "за", необхідних 226 голосів так і не набрали. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували.

      Читайте також: Коли Рада проголосує за закон про імпічмент президента: ймовірна дата

      Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

      Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка. 

      Реформи, які вдалось запустити за цей час:

      • пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
      • медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
      • освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
      • децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
      • спрощення надання адміністративних послуг.

      Але були й провали:

      • впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
      • "консервація" земельної реформи;
      • скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).

      Чим займались українські прем’єри після відставки: дивіться відео

       

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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Відставка Гройсмана
      Джерело: 24 канал
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