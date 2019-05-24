Гройсман пояснив, як працюватиме уряд після відставки

У антикризовому режимі – саме так працюватиме уряд після того, як Верховна Рада проголосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У плановому режимі уряд уже працювати не зможе.

Про це розповів сам Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна" та розмістив відповідний відеозапис на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, чинне українське законодавство вимагає у прем'єра та міністрів навіть після відставки продовжити виконувати свої посадові обов'язки аж до формування нового уряду.

Але я можу сказати, що, дійсно, формат роботи уряду зміниться. Він був плановий, чітко визначений. А зараз він буде схожий на антикризову роботу. Я до цього готовий,

– сказав Гройсман.

У тому, що парламент прийме його відставку, прем'єр не має сумнівів. Він наголосив, що проситиме Раду задовольнити його прохання про відставку.

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