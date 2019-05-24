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      Гройсман пояснив, як працюватиме уряд після відставки

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      Прем'єр прокоментував свою заяву про відставку
      Прем'єр прокоментував свою заяву про відставку / 24 канал

      У антикризовому режимі – саме так працюватиме уряд після того, як Верховна Рада проголосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У плановому режимі уряд уже працювати не зможе.

      Про це розповів сам Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна" та розмістив відповідний відеозапис на своїй сторінці у Facebook.

      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку: як і чому – у матеріалі 24 каналу

      За його словами, чинне українське законодавство вимагає у прем'єра та міністрів навіть після відставки продовжити виконувати свої посадові обов'язки аж до формування нового уряду.

      Але я можу сказати, що, дійсно, формат роботи уряду зміниться. Він був плановий, чітко визначений. А зараз він буде схожий на антикризову роботу. Я до цього готовий,
      – сказав Гройсман.

      У тому, що парламент прийме його відставку, прем'єр не має сумнівів. Він наголосив, що проситиме Раду задовольнити його прохання про відставку.

      Гройсман йде з посади: що буде далі та хто керуватиме урядом 0 у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Відставка Гройсмана Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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