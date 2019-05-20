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      Відставка Гройсмана: реакція соцмереж

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      Відставка Гройсмана - реакція соцмереж на відставку прем'єр-міністра
      Керівник уряду вирішив таки піти у відставку / 24 канал

      Ппрем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. Таке рішення він прийняв через заяву Президента України Володимира Зеленського, яка пролунала в інавгураційній промові щодо "уряду, який розводить руками". Українці одразу взялися бурхливо обговорювати сенсаційну заяву голови уряду.

      Що відомо про відставку Гройсмана

      Володимир Гройсман звернувся до журналістів та народу України на брифінгу 20 травня, невдовзі після завершення інавгураційної промови президента Володимира Зеленського. 

      Повністю виступ Володимира Гройсмана від 20 травня дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу

      Гройсман заявив, що своїми словами Зеленський взяв на себе відповідальність за виклики майбутнього і сьогодення для України (мовиться про слова Зеленського про "уряд, який розводить руками" і якому треба "звільнити місце" для іншого уряду).

      Головні цитати з виступу Володимира Гройсмана: дивіться відео 24 каналу

      Чи може прем'єр написати заяву і піти у відставку 

      Так, згідно зі статтею 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прем'єр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. А Рада, у свою чергу, зобов'язана цю заяву розглянути – причому не пізніше, ніж на десятий день після її надходження. Це якщо сесія Ради триває. Якби прем'єр подав заяву у міжсесійний період, Рада мала б її розглянути у перший же пленарний тиждень наступної чергової сесії.

      Читайте також: Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

      Прем'єр втрачає посаду у день прийняття Радою відповідного рішення. І це, до слова, означає автоматичну відставку усього складу уряду. Тож далі парламент має 60 днів для формування нового складу Кабінету Міністрів України (згідно зі статтею 90 Конституції України). Однак уряд далі виконує свої функції – аж до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.

      Як відреагували українці в соцмережах на заяву прем'єра

      Ще під час трансляції брифігу прем'єра українці розпочали активне обговорення слів Гройсмана. Особливо цікавими були теми "навіщо він це зробив" та "що тепер буде".

      До теми заяв президента Зеленського: Чи підтримуєте ви рішення про розпуск Верховної Ради?

      Зокрема, нардеп та лідер проекту "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук написав у своєму Facebook: "А ось і реальний привіт. Гройсман подає у відставку. І звинуватити його в тому, що він хоче насолити новому президенту – не вийде. Бо ж Зеленський сам закликав уряд піти у відставку".

      Він ж наголосив, що у разі, якщо Рада прийме відставку Гройсмана, то не зможе призначити нового прем'єра, поки не буде нової коаліції. "А чи її створять – велике питання", – підсумував Тимчук.

      Як реагували у соцмережах на заяву Гройсмана про відставку: дивіться фото

       

       

      А от віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко висловив жаль через рішення прем'єра про відставку. Мовляв, що уряд мав би гарантувати економічну стабільність і безпеку на час дострокових парламентських виборів: "Не можу назвати рішення Гройсмана піти у відставку зваженим і корисним для країни. Гору взяли емоції".

      Тим часом російські користувачі соцмереж реагували поки що стримано. Головний лейтмотив реакції: "А хіба так можна?"

      Відставка
      За статистикою, понад половина росіян не підтримує політику російського уряду

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Відставка Гройсмана Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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