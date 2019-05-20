Чи підтримуєте ви рішення про розпуск Верховної Ради?

Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду України восьмого скликання. Чи погоджуєтесь ви із таким рішенням?

Для розпуску парламенту Зеленський має видати відповідний Указ. Зробити це він може лише після обговорення з фракціями Верховної Ради. Виборчий процес розпочнеться на наступний день після публікації Указу Президента.

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Правники пояснюють, що юридично Раду розпустити зараз немає підстав. Адже минулого тижня коаліція офіційно розвалилася після виходу з неї "Народного фронту". І тепер депутати мають 30 днів на формування нової коаліції. В цей період розпускати парламент не можна. А після 27 травня це зробити не можна, бо згідно з Конституцією призначати дострокові вибори заборонено за півроку до кінця каденції чинної Ради. У команді Зеленського опираються на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.

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