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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Чи підтримуєте ви рішення про розпуск Верховної Ради?

      592 Читать новость на русском
      Чи підтримуєте ви рішення про розпуск Верховної Ради: опитування
      Чи підтримуєте ви рішення про розпуск Верховної Ради: опитування / TheWorldNews.net

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду України восьмого скликання. Чи погоджуєтесь ви із таким рішенням?

      Для розпуску парламенту Зеленський має видати відповідний Указ. Зробити це він може лише після обговорення з фракціями Верховної Ради. Виборчий процес розпочнеться на наступний день після публікації Указу Президента.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Правники пояснюють, що юридично Раду розпустити зараз немає підстав. Адже минулого тижня коаліція офіційно розвалилася після виходу з неї "Народного фронту". І тепер депутати мають 30 днів на формування нової коаліції. В цей період розпускати парламент не можна. А після 27 травня це зробити не можна, бо згідно з Конституцією призначати дострокові вибори заборонено за півроку до кінця каденції чинної Ради. У команді Зеленського опираються  на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу – як ви ставитися до ініціативи нового президента України розпустити парламент і провести вибори вже в липні?

       

       

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео
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      Теги: Новини України Новини політики Опитування 24 Верховна Рада Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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