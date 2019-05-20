Поддерживаете ли вы решение о роспуске Верховной Рады?

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду Украины восьмого созыва. Согласны ли вы с таким решением?

Для роспуска парламента Зеленский должен выдать соответствующий Указ. Сделать это он может только после обсуждения с фракциями Верховной Рады. Избирательный процесс начнется на следующий день после опубликования Указа Президента.

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Юристы объясняют, что юридически Раду распустить сейчас нет оснований. Ведь на прошлой неделе коалиция официально развалилась после выхода из нее "Народного фронта". И теперь депутаты имеют 30 дней на формирование новой коалиции. В этот период распускать парламент нельзя. А после 27 мая это сделать нельзя, потому что согласно Конституции назначать досрочные выборы запрещено за полгода до конца каденции действующей Рады. В команде Зеленского опираются на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

Участвуйте в опросе – как вы относитесь к инициативе нового президента Украины распустить парламент и провести выборы уже в июле?