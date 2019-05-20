15:57
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Опрос 24
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Поддерживаете ли вы решение о роспуске Верховной Рады?

      126 Читати новину українською
      Поддерживаете ли вы решение о роспуске Верховной Рады: опрос
      Поддерживаете ли вы решение о роспуске Верховной Рады: опрос / TheWorldNews.net

      Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду Украины восьмого созыва. Согласны ли вы с таким решением?

      Для роспуска парламента Зеленский должен выдать соответствующий Указ. Сделать это он может только после обсуждения с фракциями Верховной Рады. Избирательный процесс начнется на следующий день после опубликования Указа Президента.

      Читайте также: Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы

      Юристы объясняют, что юридически Раду распустить сейчас нет оснований. Ведь на прошлой неделе коалиция официально развалилась после выхода из нее "Народного фронта". И теперь депутаты имеют 30 дней на формирование новой коалиции. В этот период распускать парламент нельзя. А после 27 мая это сделать нельзя, потому что согласно Конституции назначать досрочные выборы запрещено за полгода до конца каденции действующей Рады. В команде Зеленского опираются на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

      Участвуйте в опросе – как вы относитесь к инициативе нового президента Украины распустить парламент и провести выборы уже в июле?

       

       

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12681
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Роспуск Рады Опрос 24
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 403
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня , 15:16 Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      Анастасія Зазуляк 766
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сегодня , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1529
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30869
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 816
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук