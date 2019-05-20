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      Отставка Гройсмана: реакция соцсетей

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      Отставка Гройсмана - реакция соцсетей отставки премьер-министра
      Глава правительства решил все же уйти в отставку / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. Такое решение он принял из-за заявления Президента Украины Владимира Зеленского, которое прозвучало в выступлении о "правительстве, который разводит руками". Украинцы сразу принялись бурно обсуждать сенсационное заявление главы правительства.

      Что известно об отставке Гройсмана

      Владимир Гройсман обратился к журналистам и народу Украины на брифинге 20 мая вскоре после завершения инаугурационной речи президента Владимира Зеленского.

      Полностью выступление Владимира Гройсмана от 20 мая смотрите и читайте в материале 24 канала

      Гройсман заявил, что своими словами Зеленский взял на себя ответственность за вызовы будущего и настоящего для Украины (говорится о словах Зеленского про "правительство, которое разводит руками" и которому надо "освободить место" для другого правительства).

      Главные цитаты из выступления Владимира Гройсмана: смотрите видео 24 канала

      Может ли премьер-написать заявление и уйти в отставку

      Так, согласно статье 15 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. А Рада, в свою очередь, обязана это заявление рассмотреть – причем не позднее, чем на десятый день после его поступления. Это если сессия Рады продолжается. Если бы премьер подал заявление в межсессионный период, Рада должна его рассмотреть в первую же пленарную неделю следующей очередной сессии.

      Читайте также: Борис Шефир рассказал, кто писал речь Зеленскому и что будет с "95 Кварталом"

      Премьер теряет должность в день принятия Радой соответствующего решения. И это, к слову, означает автоматическую отставку всего состава правительства. Поэтому дальше парламент имеет 60 дней для формирования нового состава Кабинета Министров Украины (согласно статье 90 Конституции Украины). Однако правительство дальше выполняет свои функции вплоть до начала работы новосформированного Кабинета Министров.

      Как отреагировали украинцы в соцсетях на заявление премьера

      Еще во время трансляции брифига премьера украинцы начали активное обсуждение слов Гройсмана. Особенно интересными были темы "зачем он это сделал" и "что теперь будет".

      К теме заявлений президента Зеленского: Поддерживаете ли вы решение о роспуске Верховной Рады?

      В частности, нардеп и лидер проекта "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал в своем Facebook: "А вот и реальный привет. Гройсман подает в отставку. И обвинить его в том, что он хочет насолить новому президенту – не получится. Ведь Зеленский сам призвал правительство уйти в отставку".

      Он же подчеркнул, что в случае, если Рада примет отставку Гройсмана, то не сможет назначить нового премьера, пока не будет новой коалиции. "А создадут ли ее – большой вопрос", – подытожил Тымчук.

      Как реагировали в соцсетях на заявление Гройсмана об отставке: смотрите фото

       

       

      А вот вице-премьер Вячеслав Кириленко выразил сожаление из-за решения премьера об отставке. Мол, правительство должно гарантировать экономическую стабильность и безопасность на время досрочных парламентских выборов: "Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. Верх взяли эмоции".

      Тем временем российские пользователи соцсетей реагировали пока что сдержанно. Главный лейтмотив реакции: "А разве так можно?"

      Відставка
      По статистике, более половины россиян не поддерживает политику российского правительства

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Отставка Гройсмана Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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