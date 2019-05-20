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      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку

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      Гройсман подасть у відставку
      Гройсман подасть у відставку / censor.net

      На брифінгу 20 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів.

      Володимир Гройсман звернувся до журналістів та народу України на брифінгу. Він нагадав, що 20 травня до присяги народу України привели нового президента – Володимира Зеленського. А Зеленський під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження.

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      За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      Однак я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу (22 травня – 24 канал) чергового засідання уряду,
      – заявив Гройсман.

      І додав, за за три роки роботи уряду йому немає чого соромитися. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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