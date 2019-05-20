На брифинге 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров.

Владимир Гройсман обратился к журналистам и народу Украины на брифинге. Он напомнил, что 20 мая к присяге народу Украины привели нового президента – Владимира Зеленского. А Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.

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По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

Однако я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая – 24 канал) очередного заседания правительства,

– заявил Гройсман.

И добавил, за три года работы правительства ему нечего стыдиться. "Мы не допустили никакого кризиса и никаких проблем, которые бы несли угрозу украинской государственности".

Кто такой Владимир Гройсман?Это украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.





Владимир Гройсман



Был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года – председателем Верховной Рады Украины.

Гройсман подчеркнул, что страна в хорошем состоянии, валютные резервы в размере более 20 миллиардов долларов, на едином казначейском счету – более 57 миллиардов гривен. К тому же, за время своей работы правительство приняло ряд важных решений и реформ: децентрализации, увеличения местных бюджетов в четыре раза, повышение втрое заработной платы и доведение средней зарплаты до десяти тысяч гривен и тому подобное.

"Украинское войско было обеспечено финансированием, страна развивалась и имела стабильность", – подчеркнул Гройсман.

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Премьер сказал, что после избрания Владимира Зеленского президентом осознавал, какая сложилась ситуация, и предложил президенту и парламенту, чтобы мы совместно сформировали совместный план действий и быстро начали принимать решение, чтобы Украина развивалась.

Президент выбрал другой путь. Считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми угрозами будущего и настоящего,

– подытожил Гройсман.

Завершил брифинг Владимир Гройсман тем, что поблагодарил украинцев за три года эффективной совместной работы. А также выразил убеждение, что так же совместно еще много будет сделано в будущем: "В новом парламенте я с единомышленниками сформируем профессиональную команду, способную служить государству и делать страну успешной".