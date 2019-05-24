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      Гройсман вніс заяву про звільнення з посади прем'єра на розгляд Ради

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      Гройсман вніс заяву про звільнення на розгляд Ради - новини
      Володимир Гройсман / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України. Про це він заявив під час чергового засідання уряду вранці 22 травня. Заяву про звільнення він подав на розгляд українського парламенту 23 травня.

      Керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк підтвердила, що заява Володимира Гройсмана зареєстрована парламентом 23 травня.

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      Коли і чому Гройсман вирішив писати заяву про відставку?

      Про те, що він прийме відповідне рішення, Гройсман казав ще 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського, на спеціальному брифінгу.

      Зеленський під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      "Однак я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення 22 травня чергового засідання уряду", – казав він тоді.

      Розпочав ранкове засідання уряду прем'єр із короткої промови.

      Цього понеділка я заявив і прийняв рішення про те, що я подам у відставку. Я подам свою заяву сьогодні (22 травня – 24 канал) на розгляд Верховної Ради України. Де би я не був, для мене Україна –це не просто країна на карті, а моя країна, в якій ми почали наводити порядок. Ще багато є завдань, але в мене є своє бачення майбутнього України. Я вірю в те, що робив досі. Де би я не був, я боротимусь за успіх України і українців,
      – сказав Гройсман під час ранкового засідання Кабміну.

      Що відомо про Володимира Гройсмана? 

      Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.

      Був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.

      Хто має розглядати його відставку?

      Верховна Рада має прийняти відставку прем'єр-міністра. Як відзначив у коментарі 24 каналу директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор НаУКМА Олексій Гарань, Гройсман мав рацію, коли казав, що уряд і прем'єр має складати повноваження перед новою Верховною Радою, а не президентом.

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      На думку директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, Гройсман, швидше за все, залишиться виконуючим обов'язки прем'єр-міністра.

      Кого призначать на його місце?

      Якщо не Гройсман, то виконуючим обов'язки прем'єр-міністра може стати хтось із його віце-прем'єрів. Призначити ж нового "повноцінного" прем'єра зможе новий парламент. Після виборів і формування коаліції. Так само як і весь уряд.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Відставка Гройсмана Володимир Гройсман
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