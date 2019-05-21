Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?

Після заяви Зеленського про те, що уряд має піти у відставку, а Верховну Раду треба розпустити, кілька міністрів написали заяви про звільнення. Зокрема, і прем’єр Володимир Гройсман оголосив, що звільняється. Що далі буде з урядом і хто його очолить – в матеріалі 24 каналу.

Хто з міністрів йде у відставку?

Під час інавгураційної промови Зеленський закликав піти у відставку передусім міністрів силового блоку – міністра оборони Степана Полторака, главу СБУ Василя Грицака і генпрокурора Юрія Луценка. Перші два одразу написали заяву. Луценко, хоча і говорив, що готовий до звільнення, заяву не писав. Напередодні інавгурації про відставку заявив міністр іноземних справ Павло Клімкін.

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Зеленський тисне на уряд, виходячи зі своєї високої легітимності – підтримки на виборах 74% українців. Населення із задоволенням підтримає його пропозицію. Якщо міністри опиратимуться, то в очах українців це ще раз покаже, як вони чіпляються за владу. Зеленський спирається на величезні очікування громадськості,

– наголосив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Постанову про призначення і звільнення цих міністрів, згідно з Конституцією, вносить до Верховної Ради президент. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, якщо парламент прийме відставку силовиків, то Зеленський повинен внести нових кандидатів. І він, скоріше, скористається цим правом. Для того, говорить експерт, Зеленський і пішов на дострокові вибори парламенту, оскільки в його команді були готові до таких ризиків.



Зеленський закликав Грицака і Луценка піти у відставку

На посаду міністра закордонних справ кандидатури є. Раніше ЗМІ озвучували прізвища посла України в Австрії Олександра Щерби і директора Дипломатичної академії при МЗС Сергія Корсунського. Щодо міністра оборони, на думку Фесенка, ситуація складніша. Звичайно, говорить політолог, парламент може і не проголосувати за призначення нових міністрів. Тоді виконувати обов'язки можуть їхні заступники. А ось за відставку Луценка, на його переконання, голоси знайдуться без проблем.

Щодо заміни Луценка є два протилежні варіанти. Перший – хтось із юристів з команди Зеленського. Але який не мав ніякого відношення до прокуратури. Другий – кандидат з колишніх або нинішніх працівників прокуратури. У яких непогана репутація, і вони лояльні до Зеленського. У тому числі і заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Горбатюк,

– розповідає Фесенко.

Що буде з Гройсманом і урядом?

Володимир Гройсман під час брифінгу заявив, що піде у відставку 22 травня. Прем'єр заявив, що після обрання Володимира Зеленського президентом він запропонував йому та парламенту спільно сформували спільний план дій і почати приймати рішення, щоб Україна розвивалася. Але не знайшов порозуміння.

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Як зауважує голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, Гройсман подав заяву про відставку не від імені уряду, а від себе особисто. Це означає, що парламент спочатку розглядає питання про його відставку. Якщо її приймуть, то після звільнення прем'єр-міністра слідує відставка всього уряду. Це прописано у 115 статті Конституції. І Володимира Гройсмана в уряді вже не буде.

Ситуація, що уряд на чолі з Гройсманом будуть у відставці і продовжуватимуть виконувати повноваження, неможлива. Або відставка Гройсмана не буде прийнята парламентом, або уряд продовжуватиме виконувати повноваження, але без Гройсмана. Наприклад, на чолі з першим віце-прем'єр-міністром (Степаном Кубівим – "24"),

– підкреслює Ігор Коліушко.

Гройсман іде у відставку: відео

Володимир Фесенко наголошує: якщо парламент приймає відставку Гройсмана, то тоді йде і весь Кабмін. І вони виконуватимуть обов'язки до моменту формування нового уряду. Ситуації, що уряду не буде, не може бути в принципі. Але Гройсман точно не залишиться прем’єром.

"Якщо припустити, що підуть усі міністри, ніхто не захоче залишатися виконуючим обов'язки, то працюватимуть їхні заступники. Нестандартна ситуація, можливо, доведеться формувати технічний уряд. Хоча Конституцією це не передбачено", – говорить Володимир Фесенко.

Чи буде сформована нова коаліція?

На думку Фесенка, нова коаліція теоретично може бути сформована, але малоймовірно. В нову коаліцію може спробувати пограти "Народний фронт", який розвалив нинішню. Щоб ще більше заплутати ситуацію з достроковими виборами. Тобто відтягнути їх. При цьому експерт виключив, що уряд може очолити Порошенко. Навіть, якщо і сформують нову коаліцію.

Порошенко не стане прем'єром. Він, можливо, і хотів би. Але треба сформувати нову коаліцію, і тоді підтвердиться факт, що немає 226 голосів на користь Порошенка. Проблема такого сценарію в тому, що вони мають справу із Зеленським та його командою, які діють за іншою логікою. Створять коаліцію, а Зеленський все одно проводитиме дострокові вибори,

– переконаний Володимир Фесенко.

Але нова коаліція працюватиме кілька місяців – до вересня, коли почне роботу новий парламент. І тоді ж з'явиться новий Кабмін.



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