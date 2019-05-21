Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?

После заявления Зеленского о том, что правительство должно уйти в отставку, а Верховную Раду следует распустить, несколько министров написали заявления об увольнении. В частности, и премьер Владимир Гройсман объявил, что увольняется. Что дальше будет с правительством и кто его возглавит – в материале 24 канала.

Кто из министров уходит в отставку?

Во время инаугурационной речи Зеленский призвал уйти в отставку прежде всего министров силового блока – от министра обороны Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко. Первые два сразу написали заявление. Луценко, хотя и говорил, что готов к увольнению, заявление не писал. Накануне инаугурации об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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Зеленский давит на правительство, исходя из своей высокой легитимности – поддержки на выборах 74% украинцев. Население с удовольствием поддержит его предложение. Если министры будут сопротивляться, то в глазах украинцев это еще раз покажет, как они цепляются за власть. Зеленский опирается на огромные ожидания общественности,

– подчеркнул директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Постановление о назначении и увольнении этих министров, согласно Конституции, вносит в Верховную Раду президент. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, если парламент примет отставку силовиков, то Зеленский должен внести новых кандидатов. И он, скорее, воспользуется этим правом. Для того, говорит эксперт, Зеленский и пошел на досрочные выборы парламента, поскольку в его команде были готовы к таким рискам.



Зеленский призвал Грицака и Луценко уйти в отставку

На должность министра иностранных дел кандидатуры есть. Ранее СМИ озвучивали фамилии посла Украины в Австрии Александра Щербы и директора Дипломатической академии при МИД Сергея Корсунского. Относительно министра обороны, по мнению Фесенко, ситуация сложнее. Конечно, говорит политолог, парламент может и не проголосовать за назначение новых министров. Тогда исполнять обязанности могут их заместители. А вот за отставку Луценко, по его убеждению, голоса найдутся без проблем.

Относительно замены Луценко есть два противоположных варианта. Первый – кто-то из юристов из команды Зеленского. Но который не имел никакого отношения к прокуратуре. Второй – кандидат из бывших или нынешних работников прокуратуры. У которых неплохая репутация, и они лояльны к Зеленскому. В том числе и заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Горбатюк,

– рассказывает Фесенко.

Что будет с Гройсманом и правительством?

Владимир Гройсман во время брифинга заявил, что уйдет в отставку 22 мая. Премьер заявил, что после избрания Владимира Зеленского президентом он предложил ему и парламенту совместно сформировать общий план действий и начать принимать решения, чтобы Украина развивалась. Но не нашел понимания.

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Как отмечает председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, Гройсман подал заявление об отставке не от имени правительства, а от себя лично. Это означает, что парламент сначала рассматривает вопрос о его отставке. Если ее примут, то после увольнения премьер-министра следует отставка всего правительства. Это прописано в 115 статье Конституции. И Владимира Гройсмана в правительстве уже не будет.

Ситуация, что правительство во главе с Гройсманом будут в отставке и продолжать выполнять полномочия, невозможна. Или отставка Гройсмана не будет принята парламентом, или правительство будет продолжать выполнять полномочия, но без Гройсмана. Например, во главе с первым вице-премьер-министром (Степаном Кубивым - " 24"),

– подчеркивает Игорь Колиушко.

Гройсман уходит в отставку: видео

Владимир Фесенко отмечает: если парламент принимает отставку Гройсмана, то тогда уходит и весь Кабмин. И они будут исполнять обязанности до момента формирования нового правительства. Ситуации, что правительства не будет, не может быть в принципе. Но Гройсман точно не останется премьером.

"Если предположить, что уйдут все министры, никто не захочет оставаться исполняющим обязанности, то будут работать их заместители. Нестандартная ситуация, возможно, придется формировать техническое правительство. Хотя Конституцией это не предусмотрено", – говорит Владимир Фесенко.

Будет ли сформирована новая коалиция?

По мнению Фесенко, новая коалиция теоретически может быть сформирована, но маловероятна. В новую коалицию может попробовать поиграть "Народный фронт", который развалил нынешнюю. Чтобы еще больше запутать ситуацию с досрочными выборами. То есть оттянуть их. При этом эксперт исключил, что правительство может возглавить Порошенко. Даже, если и сформируют новую коалицию.

Порошенко не станет премьером. Он, возможно, и хотел бы. Но нужно сформировать новую коалицию, и тогда подтвердится факт, что нет 226 голосов в пользу Порошенко. Проблема такого сценария в том, что они имеют дело с Зеленским и его командой, которые действуют по другой логике. Создадут коалицию, а Зеленский все равно будет проводить досрочные выборы,

– убежден Владимир Фесенко.

Но новая коалиция будет работать несколько месяцев – до сентября, когда начнет работу новый парламент. И тогда же появится новый кабмин.



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