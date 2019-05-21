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      Порошенко могут выдвинуть на пост премьера, – СМИ

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      Порошенко могут выдвинуть на должность премьера от "Блока Петра Порошенко"
      Порошенко могут выдвинуть на должность премьера от "Блока Петра Порошенко" / 24 канал

      В "Блоке Петра Порошенко" обсуждают возможность выдвижения лидера партии, пятого президента Петра Порошенко, на должность премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил, что уходит в отставку.

      Парламентские выборы – это в основном "премьериада", и дополнительные баллы получает та политическая сила, которая сразу называет свою сильную кандидатуру на пост премьер-министра, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

      Читайте также: Гройсман уходит с должности: что будет дальше и кто будет руководить правительством

      С одной стороны, будет хорошо, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-то кресло. Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру,
      – пояснил источник издания.

      Собеседник добавил, что БПП потерял в рейтинге в 2014 году, когда у партии не было кандидата на пост премьера, который между тем был у "Народного фронта". Напомним, тогда после выборов правительство возглавил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

      20 мая во время своей инаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. После этого Гройсман заявил, что уйдет в отставку, хотя ранее говорил, что хотел бы возглавлять правительство и после парламентских выборов.

      О готовности стать премьером заявлял и мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

      Кто будет руководить Кабмином после отставки Гройсмана? Даже после своего увольнения Гройсман может остаться исполняющим обязанности премьера. Если не он, то и. о. станет кто-то из вице-премьеров. Назначить нового "полноценного" премьера и правительство сможет новый парламент после выборов и формирования коалиции.

      Кого украинцы хотели бы видеть премьером: результаты соцопроса

      • 10,2% опрошенных украинцев высказались за Юлию Тимошенко,
      • 10% – за Игоря Смешко,
      • 9,7% – за Юрия Бойко,
      • 8,8% – за действующего премьера Владимира Гройсмана,
      • 7,1% – за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко,
      • 4,4% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко,
      • 3,9% – за действующего Президента Украины Петра Порошенко,
      • 3,7% – за лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового,
      • 2,6% – за главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука,
      • 2,3% – за бизнесмена Игоря Коломойского,
      • 2,1% – за экс-премьера Арсения Яценюка,
      • 0,5% – за мэра Киева Виталия Кличко,
      • 0,4% – за министра внутренних дел Арсена Авакова,
      • 11% – за другого политика,
      • 23,3% – затруднились ответить.
      blog_ava
      Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и заявления о роспуске Рады и отставке Гройсмана
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      Теги: Владимир Гройсман Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко Кабинет Министров Украины Отставка Гройсмана Петр Порошенко
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