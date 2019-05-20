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      Гройсман уходит с поста: что будет дальше и кто будет руководить правительством

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      Гройсман подаст в отставку - прогноз, что будет после отставки
      Что будет после Гройсмана с правительством? / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении уйти с должности. Соответствующее заявление обещает подать уже в среду, 22 мая. Значит ли это, что правительство поглотит хаос и на какое время – разбирались журналисты 24 канала.

      Спойлер – ничего страшного на самом деле не произойдет. Ни с государством, ни с самим Гройсманом.

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      Кто и когда может уволить Гройсмана

      Верховная Рада должна принять отставку премьер-министра. Как отметил в комментарии 24 каналу политолог Алексей Гарань, Гройсман был прав, когда говорил, что правительство и премьер должны слагать полномочия перед новой Верховной Радой, а не президентом.

      По мнению директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, Гройсман, скорее всего, останется исполняющим обязанности премьер-министра.

      Кого назначат на его место

      Если не Владимир Гройсман, то исполняющим обязанности премьер-министра станет кто-то из его вице-премьеров. Назначить нового "полноценного" премьера сможет новый парламент. После выборов и формирования коалиции. Так же, как и все правительство. У нас министерские портфели – политические, напоминает Амелин.


      Владимир Гройсман уходит, чтобы вернуться?

      Грозит ли чем-то стране отсутствие премьера

      Правительство будет продолжать выполнять свои полномочия до формирования нового Кабинета министров. Хотя иметь приставку и.о. в правительстве – хуже, чем если бы мы имели стабильное правительство, считает Алексей Гарань.

      А Анатолий Амелин уверен, что чиновники, которые выполняют свои функциональные обязанности на более низких уровнях, достаточно профессиональны: готовят проекты решений, аналитику и тому подобное. Страна не останется без профессионалов у "руля".

      Он отметил: с точки зрения экономической политики, системной экономической политики и стратегии развития экономики у нас нет. Поэтому ничего критичного за эти 2-3 месяца в стране не произойдет.

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      Остается надеяться, что новый Кабмин сможет представить долгосрочную стратегию развития украинской экономики, и это поднимет Украину в глазах инвесторов и внешних партнеров.

      Но если досрочные выборы отложатся, отметил политический аналитик Александр Солонтай, то в правительстве возможна "турбулентность". Если совместить требование Зеленского о смене некоторых министров плюс то, что это правительство и так частично недоукомплектовано, плюс отставленный премьер – это все вместе будет означать, что потеряем управляемость правительством на определенное время. Впрочем, летний период значительно смягчает сложность ситуации, говорит эксперт. Ко всему – эпопея с президентом закончилась. А важно, чтобы хоть кто-то из трех ячеек власти – президент, Рада, правительство – был на своем месте.

      Что будет с Гройсманом дальше

      Ничего страшного. Или даже наоборот. По словам Амелина, у Гройсмана есть политические амбиции, и для него отставка – это возможность красиво выйти из Кабмина и войти в избирательную кампанию. Он уже работает на свой политический рейтинг.

      Александр Солонтай решение Гройсмана уйти с поста премьера перед тем, как идти в парламент, тоже назвал правильным.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Отставка Гройсмана Роспуск Рады Публикации Кабинет Министров Украины Статьи
      Источник: 24 канал
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