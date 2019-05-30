14:33
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

      402 Читати новину українською
      Отставка Гройсмана – Рада не поддержала отставку Владимира Гройсмана
      Владимир Гройсман / Пресс-служба правительства

      Гройсману не удалось уйти в отставку. Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия.

      Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 высказались "против".

      Читайте также: Кто голосовал за отставку Гройсмана в Верховной Раде: поименный список

      Гройсман объявил о собственной отставке с должности премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

      Премьер добавил, что были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы на Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

      Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016-ого. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

      Реформы, которые удалось запустить за это время:

      • пенсионная реформа – введение накопительного уровня;
      • медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;
      • образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";
      • децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;
      • упрощение предоставления административных услуг.

      Но были и провалы:

      • внедрения формулы "Роттердам+" по закупке угля;
      • "консервация" земельной реформы;
      • скандалы в Государственной фискальной службе (суд над Романом Насировым).

      Чем занимались украинские премьеры после отставки: смотрите видео

      ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      •  
      blog_ava
      30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1459
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Отставка Гройсмана Владимир Гройсман
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровенщине: все, что известно об аварии
      сегодня , 13:33 Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровенщине: все, что известно об аварии
      Ірина Лаб'як 202
      Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      сегодня , 13:30 Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу
      Віталій Шабунін 88
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 09:00 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      89
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сегодня , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 962
      "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:51 "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео
      435
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук