Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Гройсману не удалось уйти в отставку. Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия.

Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 высказались "против".

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Гройсман объявил о собственной отставке с должности премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

Премьер добавил, что были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы на Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016-ого. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

Реформы, которые удалось запустить за это время:

пенсионная реформа – введение накопительного уровня;

медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;

образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";

децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;

упрощение предоставления административных услуг.

Но были и провалы:

внедрения формулы "Роттердам+" по закупке угля;

"консервация" земельной реформы;

скандалы в Государственной фискальной службе (суд над Романом Насировым).