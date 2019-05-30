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      Кто голосовал за отставку Гройсмана в Верховной Раде: поименный список

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      Гройсман ушел в отставку
      Гройсман ушел в отставку / Пресс-служба правительства

      Большинство депутатов в Верховной Раде поддержали отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Однако голосов не хватило для принятия решения.

      97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали. На сайте Верховной Рады уже появился полный поименный список, как народные депутаты голосовали за отставку Гройсмана.

      Читайте также: Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку


      Гройсмана не отправили в отставку

      "Блок Петра Порошенко" 

      Поддержали отставку Гройсмана 7 депутатов, высказались "против" – 27, воздержались – 31, не голосовали – 33, отсутствуют – 32.


      "Оппозиционный блок"

      Поддержали отставку Гройсмана 19 депутатов, высказались "против" – никто, воздержались – 1, не голосовали – 5, отсутствуют – 13.

      "Объединение "Самопомич"

      Поддержали отставку Гройсмана 12 депутатов, высказались "против" – никто, воздержались – 2, не голосовали – 4, отсутствуют – 7.

      Группа "Партия "Видродження"

      Поддержали отставку Гройсмана 3 депутата, высказались "против" – никто, воздержались – 1, не голосовали – 13, отсутствуют – 8.

      "Радикальная партия"

      Поддержали отставку Гройсмана 14 депутатов, высказались "против" – 1, воздержались – 1, не голосовали – 3, отсутствуют – 2.

      "Батькивщина"

      Поддержали отставку Гройсмана 9 депутатов, высказались "против" – никто, воздержались – никто, не голосовали – никто, отсутствуют – 11.

      Група "Воля народа"

      Никто не поддержал отставки Гройсмана, высказались "против" – никто, воздержались – никто, не голосовали – 4, отсутствуют – 14.

      "Народный фронт"

      Поддержали отставку Гройсмана 2 депутата, высказались "против" – 32, воздержались – 5, не голосовали – 18, отсутствуют – 23.


      Внефракционные депутаты

      Поддержали отставку Гройсмана 31 депутат, высказались "против" – 3, воздержались – 9, не голосовали – 7, отсутствуют – 16.

      Гройсман объявил о своей отставке с поста премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед вновь избранным Верховным Советом Украины, а не перед новоизбранным президентом.

      Премьер добавил, что были надежды воспользоваться случаем, которые создали президентские выборы в Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но речь инаугурации Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

      Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016 го. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

      Реформы, которые удалось запустить за это время:

      • пенсионная реформа – введение накопительного уровня;
      • медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;
      • образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";
      • децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;
      • упрощение предоставления административных услуг.

      Но были и провалы:

      • внедрение формулы "Роттердам +" по закупке угля;
      • "Консервация" земельной реформы;
      • скандалы в Государственной фискальной службы (суд над Романом Насиров).

      Чем занимались украинские премьеры после отставки: смотрите видео


      ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Отставка Гройсмана
      Источник: 24 канал
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