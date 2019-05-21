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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Знак протеста: что пишут мировые СМИ об отставке Гройсмана

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      Владимир Гройсман уйдет в отставку 22 мая
      Владимир Гройсман уйдет в отставку 22 мая / 24 канал

      Об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, как и ряда других чиновников, западные медиа пишут преимущественно в контексте инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Издание называют этот шаг символическим и предполагают, что он может быть знаком протеста в ответ на резкое заявление нового гаранта.

      AP пишет: Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая, таким образом предложив Зеленскому взять на себя полную ответственность за страну. Гройсман озвучил о своем решении через несколько часов после заявления новоизбранного президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

      Агентство называет этот шаг в значительной степени символическим – его отставку должен одобрить парламент. Если это произойдет, Гройсман все равно будет исполняющим обязанности премьер-министра, пока после выборов не будет назначен новый Кабинет министров.

      Здесь же журналисты добавляют, что Зеленскому требуется быстрое голосование, чтобы заменить старый парламент, в котором господствовали сторонники его предшественника. По результатам опросов, его политическая партия "Слуга народа" со значительным отрывом побеждает на парламентских выборах и имеет все шансы получить около 40% мест в новом парламенте.

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      Как только Зеленский издаст указ, который формально расформирует парламент, досрочные выборы состоятся в течение двух месяцев – резюмирует АР.

      Гройсман
      Гройсман находился на посту премьер-министра с апреля 2016 года

      Al Jazeera отмечает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в отставку в знак протеста против решения новоизбранного президента о роспуске парламента.

      Я принял решение подать в отставку после проведения следующего заседания правительства в среду (22 мая – 24),
      – цитирует издание тезис Гройсмана, который он сказал журналистам на брифинге 20 мая.

      В дальнейшем он будет исполняющим обязанности премьер-министра. До тех пор, пока после предстоящих выборов не сформируют новое правительство.

      "Президент Зеленский взял на себя ответственность за все будущие вызовы своим призывом к отставке правительства", – добавил Гройсман.

      Гройсман
      Владимир Гройсман является самым молодым главой Кабмина в истории современной Украины

      The New York Times пишет, что Владимир Зеленский объявил о досрочных парламентских выборах, поскольку таким образом надеется закрепить свою власть и одновременно выполнить обещание данное своим сторонникам.

      Ряд украинских чиновников, которые были союзниками Порошенко, подали в отставку. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он также уходит. Однако издание пока не анализирует возможные будущие выборы и причину такого решения Гройсмана.

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      Agence France-Presse также рассказывает о заявлении Гройсмана в контексте решения Зеленского о роспуске парламента, ведь "к власти должны прийти люди, которые будут служить общественности". Здесь отмечают, что новоизбранный президент раскритиковал действующих лиц и назвал их мошенниками. После этого Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

      Агентство отмечает, что Гройсман сказал, что предлагал Зеленскому сотрудничество, однако "президент выбрал другой путь".

      Политические аналитики AFP заявили, что правовой статус хода Зеленского о роспуске парламента является неопределенным, но он все равно может иметь место. И велика вероятность того, что это произойдет.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады Отставка Гройсмана Статьи Инаугурация Зеленского Новое Правительство Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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