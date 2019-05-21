О чем договорились Зеленский и председатели фракций относительно роспуска парламента

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Соответствующий указ президента, скорее всего, появится 22 мая.

Коротко о результатах разговора Зеленского с председателями фракций:

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Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года;

Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей,

Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

Вели дискуссии относительно предложенной поправки от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленной возможности досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", – сказал после заседания лидер Радикальной партии Олег Ляшко и добавил, что его партия пойдет на выборы.

Зеленский направит председателю парламента письмо для проведения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства, добавляет нардеп. Внеочередное заседание может состояться в течение последующих 3 дней. В это время нардепы могут одобрить изменения в избирательном законодательстве.

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Заявление "Блока Петра Порошенко"

"С точки зрения нашей фракции и партии БПП, есть два аспекта в этом всем. Первое – это политический аспект. Я хотел бы подтвердить, что БПП готов к досрочным парламентским выборам и обязательно будет принимать в них участие. Относительно юридического аспекта, есть нарушение Конституции", – заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Заявление "Народного фронта"

Партия "Народный фронт" намерена участвовать во внеочередных выборах в Раду, заявил лидер парламентской фракции Максим Бурбак.

"Что касается участия нашей партии в выборах, хотел бы еще раз подтвердить – мы их не боимся, готовы и об этом не один раз заявляли",

– сказал Бурбак.

Он добавил, что также считает роспуск Рады политическим решением, ведь не видит для этого конституционных оснований.

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Позиция "Возрождения"

Сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник заявил, что Зеленский предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнение норм об императивном мандате.

Позиция "Самопомичи"

"Достигнутые сегодня договоренности – это то, о чем мы как политическая сила "Самопомич" предлагали в течение последних нескольких лет. Это полная перезагрузка парламентской власти в Украине. Досрочные выборы, которые мы поддерживаем", – заявил председатель фракции "Самопомичи" Олег Березюк.

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Но, более того, президент предлагает парламенту и дает шанс исправить то, чего еще не сделал парламент. А это – разрушение феодальной преступной мажоритарки или прикормленных округов,

– добавил Березюк.

Он добавил, что еще есть вопрос императивного мандата: "что если вдруг тушки захотят тоннами переходить из одной фракции в другую, им надо это запретить. Но это уже вызвало дискуссию. Потому что тушки всегда выгодны для тех, кто манипулирует, пользуется властью в собственных интересах".

Позиция "Батькивщины"

Рада не сможет принимать решения после указа президента о досрочном прекращении ее полномочий, заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й статьям Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", – сказала Тимошенко.

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При этом Тимошенко убеждена, что решение Зеленского о роспуске Рады было законным.

Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Раду?

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распустит парламент. До роспуска Рады президент поручил нардепам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о незаконном обогащении и закон о выборах.



Однако юридически Зеленский не имел права распустить Раду. Ведь фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А распустили Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий действующего парламента. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

Какая избирательная система действует сейчас в Украине?

Избирательная система, по которой мы выбираем народных депутатов, – смешанная. 50% Раді избирается по мажоритарным округам и еще 50% – по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

Что такое мажоритарка?Это, когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного перечня. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем мажоритарном округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов

Что такое пропорциональная система с закрытыми списками?​Это, когда вы голосуете за партию. Если партия набирает более 5% голосов избирателей, она попадает в парламент. Количество мест в парламенте определяется пропорционально набранным голосам.

Почему мажоритарная система неэффективна?

Мажоритарная составляющая на парламентских выборах в Украине создает широкие возможности для подкупа избирателей и фальсификации результатов. Традиционно за месяц до выборов бабушки получают пакеты с гречкой, дети – детские площадки, а жители округа – отремонтированные подъезды или 100-200 гривен за голос.

В основном мажоритарщики – это владельцы крупного или среднего бизнеса, которые имеют слабые места. Они становятся основой управляемости парламента – послушными исполнителями заказов власти, за "нужные" голосования получают гарантии неприкосновенности своего бизнеса.

Поэтому, когда мажоритарщики "дорываются" к власти, проблемы избирателей интересуют их в последнюю очередь.