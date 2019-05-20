Партия Вакарчука отреагировала на заявление о роспуске Верховной Рады

Во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о планах распустить Верховную Раду. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они ни были.

В партии "Голос" считают, что настоящие изменения – это выборы по новой системе, говорится в заявлении партии в Twitter.

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В "Голосе" добавили, что перевыборы по старым правилам — это продолжение старой политики. В заявлении также указано, что вероятно парламентские выборы будут в июле.

Что известно о партии "Голос" - читайте в нашем материале по ссылке.

К слову, в партии "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батькивщина" нормально относятся к решению Владимира Зеленского. Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

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Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.



Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.



Почему нельзя распустить Раду: инфографика