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      Партия Вакарчука отреагировала на заявление о роспуске Верховной Рады

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      Партия Вакарчука отреагировала на заявление о роспуске Верховной Рады
      Партия Вакарчука отреагировала на заявление о роспуске Верховной Рады / Фото из Twitter партии "Голос"

      Во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о планах распустить Верховную Раду. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они ни были.

      В партии "Голос" считают, что настоящие изменения – это выборы по новой системе, говорится в заявлении партии в Twitter.

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      В "Голосе" добавили, что перевыборы по старым правилам — это продолжение старой политики. В заявлении также указано, что вероятно парламентские выборы будут в июле.

      Что известно о партии "Голос" - читайте в нашем материале по ссылке.

      К слову, в партии "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батькивщина" нормально относятся к решению Владимира Зеленского. Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

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      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
      Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Роспуск Рады Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Партия Голос
      Источник: 24 канал
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