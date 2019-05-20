БПП, "Народный фронт" и "Батькивщина" прокомментировали роспуск Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. В партиях "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батькивщина" нормально относятся к этому решению.

Представители партий будут готовиться к выборам, пишет "Украинская правда".

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Первый заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заявил, что это право президента распускать парламент.

Он им (правом – ред. 24 канал) воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам,

– добавил Кононенко.

Сейчас Игорь Кононенко не знает, будет ли баллотироваться. Он сказал, что парламенту не нужно бороться с этим решением. "Давайте жить в правовом государстве", – подчеркнул Кононенко.

В свою очередь, представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

Вариантов нету, будем идти на выборы. Абсолютно,

– сказал он.

Котвицкий заявил, что будет ребрендинг партии, поэтому "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что у президента есть полное право распустить парламент восьмого созыва. Он добавил, что решение Владимира Зеленского не является неожиданным.

Нардеп сказал, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы,

– сказал Соболев.

Кроме того, представитель "Батькивщины" выразил надежды, что Украина войдет во внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками.

Очередные выборы парламента запланированы на 27 октября 2019 года.



При каких условиях можно распустить парламент: инфографика

Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.



Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.



Что надо знать о роспуске Верховной Рады, смотрите инфографику