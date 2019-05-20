12:54
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      БПП, "Народный фронт" и "Батькивщина" прокомментировали роспуск Верховной Рады

      453 Читати новину українською
      БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради
      БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. В партиях "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Батькивщина" нормально относятся к этому решению.

      Представители партий будут готовиться к выборам, пишет "Украинская правда".

      Читайте также: Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде

      Первый заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заявил, что это право президента распускать парламент.

      Он им (правом – ред. 24 канал) воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам,
      – добавил Кононенко.

      Сейчас Игорь Кононенко не знает, будет ли баллотироваться. Он сказал, что парламенту не нужно бороться с этим решением. "Давайте жить в правовом государстве", – подчеркнул Кононенко.

      В свою очередь, представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

      Вариантов нету, будем идти на выборы. Абсолютно,
      – сказал он.

      Котвицкий заявил, что будет ребрендинг партии, поэтому "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

      Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что у президента есть полное право распустить парламент восьмого созыва. Он добавил, что решение Владимира Зеленского не является неожиданным.

      Нардеп сказал, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

      Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы,
      – сказал Соболев.

      Кроме того, представитель "Батькивщины" выразил надежды, что Украина войдет во внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками.

      Очередные выборы парламента запланированы на 27 октября 2019 года.

      розпуск верховної ради
      П      ри каких условиях можно распустить парламент: инфографика

       

       

       

      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
      Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

      розпуск верховної ради
      Что надо знать о роспуске Верховной Рады, смотрите инфографику

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
      сегодня
      77798
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский Народный фронт Парламентские выборы 2019 Блок Петра Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 4481
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      2899
      "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      сегодня , 10:52 "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 107
      Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      сегодня , 10:01 Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      Злой Одессит 2199
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня , 08:46 Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      42955
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук