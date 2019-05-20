БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. У партіях "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та "Батьківщина" нормально ставляться до цього рішення.

Представники партій будуть готуватися до виборів, пише "Українська правда".

Читайте також: Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

Перший заступник голови БПП Ігор Кононенко заявив, що це право президента розпускати парламент.

Він ним (правом – ред. 24 канал) скористався, тому будемо готуватися до дострокових парламентських виборів,

– додав Кононенко.

Наразі Ігор Кононенко не знає, чи буде балотуватися. Він сказав, що парламенту не потрібно боротися з цим рішенням. "Давайте жити в правовій державі", – наголосив Кононенко.

У свою чергу, представник "Народного фронту" Ігор Котвіцький зазначив, що у нього нормальне ставлення до розпуску Ради.

Варіантів нема, будемо йти на вибори. Абсолютно,

– сказав він.

Котвіцький заявив, що буде ребрендинг партії, тож "Народний фронт" піде на вибори з новою назвою.

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

Заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що у президента є повне право розпустити парламент восьмого скликання. Він додав, що рішення Володимира Зеленського не є неочікуваним.

Нардеп сказав, що якщо указ про розпуск буде опублікований 20 травня, то позачергові вибори будуть вже 14 липня.

Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений в тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю він зробить все можливе. І в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс і нове законодавство на ці вибори,

– сказав Соболєв.

Окрім того, представник "Батьківщини" сподівання, що Україна ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.



За яких умов можна розпустити парламент: інфографіка

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.



Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.



Що треба знати про розпуск Верховної Ради, дивіться інфографіку