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      БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради

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      БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради
      БПП, "Народний фронт" та "Батьківщина" прокоментували розпуск Верховної Ради / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. У партіях "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та "Батьківщина" нормально ставляться до цього рішення.

      Представники партій будуть готуватися до виборів, пише "Українська правда".

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      Перший заступник голови БПП Ігор Кононенко заявив, що це право президента розпускати парламент.

      Він ним (правом – ред. 24 канал) скористався, тому будемо готуватися до дострокових парламентських виборів,
      – додав Кононенко.

      Наразі Ігор Кононенко не знає, чи буде балотуватися. Він сказав, що парламенту не потрібно боротися з цим рішенням. "Давайте жити в правовій державі", – наголосив Кононенко.

      У свою чергу, представник "Народного фронту" Ігор Котвіцький зазначив, що у нього нормальне ставлення до розпуску Ради.

      Варіантів нема, будемо йти на вибори. Абсолютно,
      – сказав він.

      Котвіцький заявив, що буде ребрендинг партії, тож "Народний фронт" піде на вибори з новою назвою.

      Заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що у президента є повне право розпустити парламент восьмого скликання. Він додав, що рішення Володимира Зеленського не є неочікуваним. 

      Нардеп сказав, що якщо указ про розпуск буде опублікований 20 травня, то позачергові вибори будуть вже 14 липня.

      Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений в тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю він зробить все можливе. І в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс і нове законодавство на ці вибори,
      – сказав Соболєв.

      Окрім того, представник "Батьківщини" сподівання, що Україна ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками.

      Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

       

      розпуск верховної ради
      За яких умов можна розпустити парламент: інфографіка

      Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

      Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

      розпуск верховної ради
      Що треба знати про розпуск Верховної Ради, дивіться інфографіку

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Розпуск Ради Народний фронт Блок Петра Порошенка Парламентські вибори 2019
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