Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради

Під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про плани розпустити Верховну Раду. Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли би вони не були.

У партії "Голос" вважають, що справжні зміни – це вибори за новою системою, йдеться у заяві партії у Twitter.

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У "Голосі" додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. У заяві також зазначено, що ймовірно парламентські вибори будуть у липні.

Що відомо про партію "Голос" – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

До слова, у партіях "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та "Батьківщина" нормально ставляться до рішення Володимира Зеленського. Чергові вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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У яких випадках можуть розпустити Раду: інфографіка

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.



Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.



Чому не можна розпустити Раду: інфографіка