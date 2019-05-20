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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради

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      Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради
      Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради / Фото з Twitter партії "Голос"

      Під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про плани розпустити Верховну Раду. Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли би вони не були.

      У партії "Голос" вважають, що справжні зміни – це вибори за новою системою, йдеться у заяві партії у Twitter.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      У "Голосі" додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. У заяві також зазначено, що ймовірно парламентські вибори будуть у липні.

      Що відомо про партію "Голос" – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      До слова, у партіях "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та "Батьківщина" нормально ставляться до рішення Володимира Зеленського. Чергові вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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      У яких випадках можуть розпустити Раду: інфографіка

      Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

      Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

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      Теги: Новини України Новини політики Розпуск Ради Верховна Рада Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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