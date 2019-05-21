Зеленский предлагает снизить проходной барьер в Раду

Президент Владимир Зеленский предлагает нардепам на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство – снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов.

Об этом сказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник после встречи глав фракций с президентом.

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Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок. Внести коротенький законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить барьер до 3 процентов, – сказал нардеп.

Отметим, сейчас в Украине действует смешанная избирательная система, а в Раду проходят партии, набравшие более 5% голосов.

Также на консультациях с Зеленским по инициативе фракций обсуждали уточнения норм об императивном мандате.

В то же время, председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что изменения в действующий закон о выборах в Раду могут принять уже на следующем заседании парламента.

"Могут снизить барьер до 3 процентов. С императивным мандатом будет тяжелее", – сказал Березюк.

Когда могут состояться досрочные парламентские выборы?20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на следующие 2 месяца" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.



21 мая состоялись консультации лидеров фракций Верховной Рады и Владимира Зеленского. По их итогам политики договорились, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся ориентировочно 21 июля 2019 года.



В то же время, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля.



Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон