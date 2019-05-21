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      Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду

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      Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду з 5% до 3%
      Зеленський пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду з 5% до 3% / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський пропонує нардепам на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство - знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів.

      Про це сказав співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік після зустрічі голів фракцій з президентом.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Внести коротенький законопроект із декількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга правка – знизити бар’єр до 3 відсотків,
      – сказав нардеп.

      Зауважимо, наразі в Україні діє змішана виборча система, а в Раду проходять партії, що набрали більше 5% голосів.

      Також на консультаціях з Зеленським з ініціативи фракцій обговорювали уточнення норм про імперативний мандат.

      Водночас, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів, що зміни до чинного закону про вибори до Ради можуть ухвалити вже на наступному засіданні парламенту.

      "Можуть знизити бар'єр до 3 відсотків. З імперативним мандатом буде важче", – сказав Березюк.

      Коли можуть відбутися дострокові парламентські вибори? 20 травня під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканості, про незаконне збагачення та про вибори.

      21 травня відбулися консультації лідерів фракцій Верховної Ради та Володимира Зеленського. За їх підсумками політики домовились, що позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться орієнтовно 21 липня 2019 року.

      Водночас, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що можливою датою позачергових виборів до Верховної Ради буде 21 або 28 липня.

      позачергові вибори до парламенту
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Розпуск Ради Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Самопоміч Олег Березюк Віталій Хомутиннік
      Джерело: 24 канал
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