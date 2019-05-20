Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета министров. Что сделало правительство под руководством Гройсмана и каким мы его запомним – разбирались журналисты 24 канала.

Что мы знаем о Владимире Гройсмане и какими были ключевые фазы деятельности его правительства – читайте дальше.

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Кто такой Владимир Гройсман?

Политик. Бывший мэр Винницы, который был очень популярным в городе из-за того, что немало сделал для его развития.

Бывший вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который запомнился тем, что стал автором реформы децентрализации.

Бывший спикер Верховной Рады, который ничем особо не отличился на этом посту.

Наконец, глава правительства, который три года довольно насыщенно работал на своей должности.

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Как он стал премьером?

14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Арсения Яценюка (который и пригласил Гройсмана в Кабмин). Одновременно депутаты проголосовали за назначение Гройсмана премьер-министром – его поддержали 257 депутатов из фракций БПП, "Народного фронта", группы "Возрождение" и группы "Воля народа".

Чем пугало его назначение?

На момент своего назначения Гройсман воспринимался исключительно как человек президента Петра Порошенко, декоративная фигура и символ узурпации власти, стагнации системы и тотальной коррупции. Однако Гройсман оказался настолько амбициозным политиком, что постепенно выделился в совершенно самостоятельную фигуру, которая даже решалась на конфликты с президентом.

Чем отметилось его правительство?

Сам Гройсман считает, что оставляет страну в хорошем состоянии. "Мы не допустили никакого кризиса и никаких проблем, которые бы несли угрозу украинской государственности", – сказал он, сообщая о своем решении.

Детальный отчет деятельности его правительства выглядит вот так:

В целом, его премьерство, несмотря на то, что оно пришлось на достаточно сложный период истории Украины, действительно прошло более-менее ровно. По данным экспертов VoxCheck, поймать его на лжи было крайне трудно – цитаты премьера в основном касаются проделанной правительством работы, описания законопроектов, инициированных Кабмином, бюджета. Что сильно способствовало тому, что он регулярно оказывался в списке самых честных политиков Украины.

Смотрите также видео одного из фактчекингов заявлений Гройсмана от VoxCheck:

Из ключевых достижений – Гройсман взялся за изменения в отраслях, которые раньше считались неподъемными из-за своей непопулярности. Именно правительству Гройсмана удалось начать пенсионную, медицинскую, образовательную реформу и децентрализацию. Отношение к этим реформам было неоднозначным, однако они имеют определенные практические результаты. Еще одно непопулярное, но важное достижение – выравнивание тарифов на газ для населения и промышленности по принципу импортного паритета. Приятный бытовой бонус для населения – упрощение предоставления административных услуг.

Из главных скандалов – история с его переводчиком, который оказался российским шпионом; введение в действие формулы "Роттердам+", отсутствие земельной реформы и неустраненные коррупционные схемы в структурах Государственной фискальной службы.

Кроме того, активисты движения "Честно" зафиксировали, что Гройсман за год до выборов рекламировал свою личность, прикрываясь рекламой "Правительства Гройсмана". По подсчетам движения, в первом полугодии реклама обошлась в 12 миллионов бюджетных гривен. Подобная агитация подавалась под маркировкой "социальная реклама".

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра Украины имеет следствием отставку всего состава Кабинета министров.

В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией. Сложившие полномочия премьер и министры продолжают выполнять свои обязанности до начала работы нового Кабмина. Следовательно, Гройсман пока что остается вместе с нами, пока парламент не решит, кто придет ему на замену.