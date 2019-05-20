22:02
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, сегодня
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство

      292 Читати новину українською
      Гройсман и министры - чем Украина запомнит Гройсмана и Раду
      Чем отличилось правительство Гройсмана / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета министров. Что сделало правительство под руководством Гройсмана и каким мы его запомним – разбирались журналисты 24 канала.

      Что мы знаем о Владимире Гройсмане и какими были ключевые фазы деятельности его правительства – читайте дальше.

      Читайте также: Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку

      Кто такой Владимир Гройсман?

      Политик. Бывший мэр Винницы, который был очень популярным в городе из-за того, что немало сделал для его развития.

      Бывший вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который запомнился тем, что стал автором реформы децентрализации.

      Бывший спикер Верховной Рады, который ничем особо не отличился на этом посту.

      Наконец, глава правительства, который три года довольно насыщенно работал на своей должности.

      Читайте также: Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде

      Как он стал премьером?

      14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Арсения Яценюка (который и пригласил Гройсмана в Кабмин). Одновременно депутаты проголосовали за назначение Гройсмана премьер-министром – его поддержали 257 депутатов из фракций БПП, "Народного фронта", группы "Возрождение" и группы "Воля народа".

      Чем пугало его назначение?

      На момент своего назначения Гройсман воспринимался исключительно как человек президента Петра Порошенко, декоративная фигура и символ узурпации власти, стагнации системы и тотальной коррупции. Однако Гройсман оказался настолько амбициозным политиком, что постепенно выделился в совершенно самостоятельную фигуру, которая даже решалась на конфликты с президентом.

      Чем отметилось его правительство?

      Сам Гройсман считает, что оставляет страну в хорошем состоянии. "Мы не допустили никакого кризиса и никаких проблем, которые бы несли угрозу украинской государственности", – сказал он, сообщая о своем решении.

      Детальный отчет деятельности его правительства выглядит вот так:

      В целом, его премьерство, несмотря на то, что оно пришлось на достаточно сложный период истории Украины, действительно прошло более-менее ровно. По данным экспертов VoxCheck, поймать его на лжи было крайне трудно – цитаты премьера в основном касаются проделанной правительством работы, описания законопроектов, инициированных Кабмином, бюджета. Что сильно способствовало тому, что он регулярно оказывался в списке самых честных политиков Украины.

      Смотрите также видео одного из фактчекингов заявлений Гройсмана от VoxCheck:

      Из ключевых достижений – Гройсман взялся за изменения в отраслях, которые раньше считались неподъемными из-за своей непопулярности. Именно правительству Гройсмана удалось начать пенсионную, медицинскую, образовательную реформу и децентрализацию. Отношение к этим реформам было неоднозначным, однако они имеют определенные практические результаты. Еще одно непопулярное, но важное достижение – выравнивание тарифов на газ для населения и промышленности по принципу импортного паритета. Приятный бытовой бонус для населения – упрощение предоставления административных услуг.

      Из главных скандалов – история с его переводчиком, который оказался российским шпионом; введение в действие формулы "Роттердам+", отсутствие земельной реформы и неустраненные коррупционные схемы в структурах Государственной фискальной службы.

      Кроме того, активисты движения "Честно" зафиксировали, что Гройсман за год до выборов рекламировал свою личность, прикрываясь рекламой "Правительства Гройсмана". По подсчетам движения, в первом полугодии реклама обошлась в 12 миллионов бюджетных гривен. Подобная агитация подавалась под маркировкой "социальная реклама".

      Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра Украины имеет следствием отставку всего состава Кабинета министров.

      В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией. Сложившие полномочия премьер и министры продолжают выполнять свои обязанности до начала работы нового Кабмина. Следовательно, Гройсман пока что остается вместе с нами, пока парламент не решит, кто придет ему на замену.

      blog_ava
      У Зеленского есть весомый аргумент для отставки правительства, – политолог
      сегодня
      1810
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Владимир Гройсман Отставка Гройсмана Новости Украины Новости политики Публикации Реформы Кабинет Министров Украины Статьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      сегодня , 21:00 Гройсман и министры: чем Украине запомнится пока еще действующее правительство
      Євгенія Мазур 289
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      сегодня , 20:06 Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      Світлана Попова 761
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сегодня , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 3933
      Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      сегодня , 17:38 Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      1348
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сегодня , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 445
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук