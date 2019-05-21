Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана

Про відставку Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, як і низки інших високопосадовців, західні медіа пишуть переважно в контексті інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Видання називають цей крок символічним і припускають, що він може бути знаком протесту у відповідь на різку заяву нового гаранта.

AP пише: Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку 22 травня, таким чином запропонувавши Зеленському взяти на себе повну відповідальність за країну. Гройсман озвучив про своє рішення через кілька годин після заяви новообраного президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.

Агентство називає цей крок значною мірою символічним – його відставку має схвалити парламент. Якщо це станеться, Гройсман все одно буде виконуючим обов'язки прем'єр-міністра, поки після виборів не буде призначено новий Кабінет міністрів.

Тут же журналісти додають, що Зеленському потрібне швидке голосування, щоб замінити старий парламент, в якому панували прихильники його попередника. За результатами опитувань, його політична партія "Слуга народу" зі значним відривом перемагає на парламентських виборах і має всі шанси отримати близько 40% місць у новому парламенті.

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Як тільки Зеленський видасть указ, який формально розформує парламент, дострокові вибори відбудуться протягом двох місяців – резюмує АР.



Гройсман перебував на посаді прем'єр-міністра з квітня 2016 року

Al Jazeera зазначає, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав у відставку на знак протесту проти рішення новообраного президента щодо розпуску парламенту.

Я прийняв рішення подати у відставку після проведення наступного засідання уряду в середу (22 травня, – 24),

– цитує видання тезу Гройсмана, яку він сказав журналістам на брифінгу 20 травня.

Надалі він буде виконуючим обов'язки прем'єр-міністра. До тих пір, поки після майбутніх виборів не сформують новий уряд.

"Президент Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні виклики своїм закликом до відставки уряду", – додав Гройсман.



Володимир Гройсман є наймолодшим главою Кабміну в історії сучасної України

The New York Times пише, що Володимир Зеленський оголосив про дострокові парламентські вибори, оскільки таким чином сподівається закріпити свою владу і, водночас, виконати обіцянку дану своїм прихильникам.

Низка українських високопосадовців, які були союзниками Порошенка, подали у відставку. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що він також іде. Проте видання поки що не аналізує можливі майбутні вибори та причину такого рішення Гройсмана.

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Agence France-Presse також розповідає про заяву Гройсмана у контексті рішення Зеленського щодо розпуску парламенту, адже "до влади повинні прийти люди, які служитимуть громадськості". Тут зазначають, що новообраний президент розкритикував чинних високопосадовців та назвав їх шахраями. Після цього Володимир Гройсман оголосив про свою відставку.

Агентство зазначає, що Гройсман сказав, що пропонував Зеленському співпрацю, однак "президент вибрав інший шлях".

Політичні аналітики AFP заявили, що правовий статус ходу Зеленського щодо розпуску парламенту є невизначеним, але він все одно може мати місце. І велика вірогідність того, що це станеться.