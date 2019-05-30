Хто голосував за відставку Гройсмана у Верховній Раді: поіменний список

Більшість депутатів у Верховній Раді підтримали відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Проте голосів не вистачило для прийняття рішення.

97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували. На сайті Верховної Ради вже з'явився повний поіменний список, як народні депутати голосували щодо відставки Гройсмана.

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Гройсмана не відправили у відставку

"Блок Петра Порошенка"

Підтримали відставку Гройсмана 7 депутатів, висловилися "проти" 27, утрималися – 31, не голосували – 33, відсутні – 32.





"Опозиційний блок"

Підтримали відставку Гройсмана 19 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 5, відсутні – 13.

"Об'єднання "Самопоміч"

Підтримали відставку Гройсмана 12 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 2, не голосували – 4, відсутні – 7.

Група "Партія "Відродження"

Підтримали відставку Гройсмана 3 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 13, відсутні – 8.

"Радикальна партія"

Підтримали відставку Гройсмана 14 депутатів, висловилися "проти" – 1, утрималися – 1, не голосували – 3, відсутні – 2.

"Батьківщина"

Підтримали відставку Гройсмана 9 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – ніхто, відсутні – 11.

Група "Воля народу"

Ніхто не підтримав відставки Гройсмана, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – 4, відсутні – 14.

"Народний фронт"

Підтримали відставку Гройсмана 2 депутати, висловилися "проти" – 32, утрималися – 5, не голосували – 18, відсутні – 23.





Позафракційні депутати

Підтримали відставку Гройсмана 31 депутат, висловилися "проти" – 3, утрималися – 9, не голосували – 7, відсутні – 16.

Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка.

Реформи, які вдалось запустити за цей час:

пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;

медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;

освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";

децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;

спрощення надання адміністративних послуг.

Але були й провали:

впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;

"консервація" земельної реформи;

скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).