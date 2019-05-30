Хто голосував за відставку Гройсмана у Верховній Раді: поіменний список
Більшість депутатів у Верховній Раді підтримали відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Проте голосів не вистачило для прийняття рішення.
97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували. На сайті Верховної Ради вже з'явився повний поіменний список, як народні депутати голосували щодо відставки Гройсмана.
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Гройсмана не відправили у відставку
"Блок Петра Порошенка"
Підтримали відставку Гройсмана 7 депутатів, висловилися "проти" 27, утрималися – 31, не голосували – 33, відсутні – 32.
"Опозиційний блок"
Підтримали відставку Гройсмана 19 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 5, відсутні – 13.
"Об'єднання "Самопоміч"
Підтримали відставку Гройсмана 12 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 2, не голосували – 4, відсутні – 7.
Група "Партія "Відродження"
Підтримали відставку Гройсмана 3 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 13, відсутні – 8.
"Радикальна партія"
Підтримали відставку Гройсмана 14 депутатів, висловилися "проти" – 1, утрималися – 1, не голосували – 3, відсутні – 2.
"Батьківщина"
Підтримали відставку Гройсмана 9 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – ніхто, відсутні – 11.
Група "Воля народу"
Ніхто не підтримав відставки Гройсмана, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – 4, відсутні – 14.
"Народний фронт"
Підтримали відставку Гройсмана 2 депутати, висловилися "проти" – 32, утрималися – 5, не голосували – 18, відсутні – 23.
Позафракційні депутати
Підтримали відставку Гройсмана 31 депутат, висловилися "проти" – 3, утрималися – 9, не голосували – 7, відсутні – 16.
Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.
Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.
Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка.
Реформи, які вдалось запустити за цей час:
- пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
- медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
- освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
- децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
- спрощення надання адміністративних послуг.
Але були й провали:
- впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
- "консервація" земельної реформи;
- скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).
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21 трав 2019Хто може замінити Гройсмана і силових міністрів?
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