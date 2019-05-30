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      Хто голосував за відставку Гройсмана у Верховній Раді: поіменний список

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      Гройсман пішов у відставку
      Гройсман пішов у відставку / Прес-служба уряду

      Більшість депутатів у Верховній Раді підтримали відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Проте голосів не вистачило для прийняття рішення.

      97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували. На сайті Верховної Ради вже з'явився повний поіменний список, як народні депутати голосували щодо відставки Гройсмана.

      Читайте також: Рада відмовилась відправити Гройсмана у відставку


      Гройсмана не відправили у відставку 

      "Блок Петра Порошенка" 

      Підтримали відставку Гройсмана 7 депутатів, висловилися "проти" 27, утрималися – 31, не голосували – 33, відсутні – 32. 


      "Опозиційний блок"

      Підтримали відставку Гройсмана 19 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 5, відсутні – 13.

      "Об'єднання "Самопоміч"

      Підтримали відставку Гройсмана 12 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 2, не голосували – 4, відсутні – 7.

      Група "Партія "Відродження"

      Підтримали відставку Гройсмана 3 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – 1, не голосували – 13, відсутні – 8.

      "Радикальна партія"

      Підтримали відставку Гройсмана 14 депутатів, висловилися "проти" – 1, утрималися – 1, не голосували – 3, відсутні – 2.

      "Батьківщина"

      Підтримали відставку Гройсмана 9 депутатів, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – ніхто, відсутні – 11.

      Група "Воля народу"

      Ніхто не підтримав відставки Гройсмана, висловилися "проти" – ніхто, утрималися – ніхто, не голосували – 4, відсутні – 14.

      "Народний фронт"

      Підтримали відставку Гройсмана 2 депутати, висловилися "проти" – 32, утрималися – 5, не голосували – 18, відсутні – 23.


      Позафракційні депутати

      Підтримали відставку Гройсмана 31 депутат, висловилися "проти" – 3, утрималися – 9, не голосували – 7, відсутні – 16.

      Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      Прем'єр додав, що були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

      Кабінет Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом працює три роки – з квітня 2016-ого. На посаді прем'єра Гройсман замінив Арсенія Яценюка. 

      Реформи, які вдалось запустити за цей час:

      • пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
      • медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
      • освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
      • децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
      • спрощення надання адміністративних послуг.

      Але були й провали:

      • впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
      • "консервація" земельної реформи;
      • скандали у Державній фіскальній служби (суд над Романом Насіровим).

      Чим займались українські прем’єри після відставки: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Відставка Гройсмана
      Джерело: 24 канал
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