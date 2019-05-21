Хто може замінити Гройсмана і силових міністрів?

Гройсман не залишиться виконуючим обов'язки прем’єра. Його місце може зайняти перший віце-прем'єр Степан Кубів. Але поки що відставки всього уряду не буде.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Якщо парламент приймає відставку Гройсмана, то тоді йде і весь Кабмін. І вони виконуватимуть обов'язки до моменту формування нового уряду. Ситуації, що уряду не буде, не може бути в принципі. Але Гройсман точно не залишиться прем’єром,

– переконаний Володимир Фесенко.

За його словами, якщо припустити, що звільняться всі міністри, ніхто не захоче залишатися виконуючим обов'язки, то працюватимуть їхні заступники. Нестандартна ситуація, можливо, доведеться формувати технічний уряд. Хоча Конституцією це не передбачено.

Водночас, зауважує експерт, якщо парламент прийме відставку силових міністрів, то Зеленський повинен внести нових кандидатів. Це його право, згідно з Конституцією. І він, скоріше, скористається ним. Для того, говорить експерт, Зеленський і пішов на дострокові вибори парламенту, оскільки в його команді були готові до таких ризиків.

На посаду міністра закордонних справ кандидатури є. (Раніше ЗМІ озвучували прізвища посла України в Австрії Олександра Щерби і директора Дипломатичної академії при МЗС Сергія Корсунського – "24"). По міністру оборони, на думку Фесенка, ситуація складніша. Звичайно, говорить політолог, парламент може і не проголосувати за призначення нових міністрів. Тоді виконувати обов'язки можуть їхні заступники. А ось за відставку Луценка, на його переконання, голоси знайдуться без проблем.

Щодо заміни Луценка є два протилежні варіанти. Перший – хтось із юристів з команди Зеленського. Але який не мав ніякого відношення до прокуратури. Другий – кандидат з колишніх або нинішніх працівників прокуратури. У яких непогана репутація, і вони лояльні до Зеленського. У тому числі і заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Горбатюк,

– розповідає Фесенко.

Чому Гройсман та інші члени уряду йдуть у відставку? Під час інавгураційної промови Зеленський закликав піти у відставку передусім силових міністрів – міністра оборони Степана Полторака, главу СБУ Василя Грицака і генпрокурора Юрія Луценка. Перші два одразу написали заяву. Луценко, хоча і говорив, що готовий до звільнення, заяву не писав. Напередодні інавгурації про відставку заявив міністр іноземних справ Павло Клімкін.



Володимир Гройсман під час брифінгу заявив, що піде у відставку 22 травня. За його словами, після обрання Володимира Зеленського президентом запропонував йому та парламенту спільно сформувати спільний план дій і почати приймати рішення, щоб Україна розвивалася. Але не знайшов порозуміння.



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