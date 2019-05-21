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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Кто может заменить Гройсмана и силовых министров?

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      Гройсман и часть правительства уходят в отставку
      Гройсман и часть правительства уходят в отставку / 24 канал

      Гройсман не останется исполняющим обязанности премьера. Его место может занять первый вице-премьер Степан Кубив. Но пока отставки всего правительства не будет.

      Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Если парламент принимает отставку Гройсмана, то тогда идет и весь Кабмин. И они будут исполнять обязанности до момента формирования нового правительства. Ситуации, что правительства не будет, не может быть в принципе. Но Гройсман точно не останется премьером,
      – убежден Владимир Фесенко.

      По его словам, если предположить, что уволятся все министры, никто не захочет оставаться исполняющим обязанности, то будут работать их заместители. Нестандартная ситуация, возможно, придется формировать техническое правительство. Хотя Конституцией это не предусмотрено.

      В то же время, замечает эксперт, если парламент примет отставку силовых министров, то Зеленский должен внести новых кандидатов. Это его право, согласно Конституции. И он, скорее, воспользуется им. Для того, говорит эксперт, Зеленский и пошел на досрочные выборы парламента, поскольку в его команде были готовы к таким рискам.

      На должность министра иностранных дел кандидатуры есть. (Ранее СМИ озвучивали фамилии посла Украины в Австрии Александра Щербы и директора Дипломатической академии при МИД Сергея Корсунского – "24"). Что касается министра обороны, по мнению Фесенко, ситуация сложнее. Конечно, говорит политолог, парламент может и не проголосовать за назначение новых министров. Тогда исполнять обязанности могут их заместители. А вот за отставку Луценко, по его убеждению, голоса найдутся без проблем.

      Что касается замены Луценко есть два противоположных варианта. Первый – кто-то из юристов из команды Зеленского. Но который не имел никакого отношения к прокуратуре. Второй – кандидат из бывших или нынешних работников прокуратуры. У которых неплохая репутация, и они лояльны к Зеленскому. В том числе и заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Горбатюк,
      – рассказывает Фесенко.

      Почему Гройсман и другие члены правительства уходят в отставку?Во время инаугурационной речи Зеленский призвал уйти в отставку прежде всего силовых министров – министра обороны Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко. Первые два сразу написали заявление. Луценко, хотя и говорил, что готов к увольнению, заявление не писал. Накануне инаугурации об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

      Владимир Гройсман во время брифинга заявил, что уйдет в отставку 22 мая. По его словам, после избрания Владимира Зеленского президентом предложил ему и парламенту совместно сформировать общий план действий и начать принимать решения, чтобы Украина развивалась. Но не нашел понимания.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Роспуск Рады Отставка Гройсмана Кабинет Министров Украины Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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