Чому Порошенко не зможе стати прем’єром після Гройсмана: пояснення експерта

Нова коаліція теоретично, хоч і малоймовірно, може бути сформована. Але новим прем’єром точно не буде Порошенко, і дострокові вибори будуть.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, в нову коаліцію може спробувати пограти "Народний фронт", який розвалив нинішню. Щоб ще більше заплутати ситуацію з достроковими виборами. Тобто відтягнути їх. Але Порошенко не очолить уряд, навіть якщо і сформують нову коаліцію.

Порошенко не стане прем'єром. Він, можливо, і хотів би. Але треба сформувати нову коаліцію, і тоді підтвердиться факт, що немає 226 голосів на користь Порошенка. Проблема такого сценарію в тому, що вони мають справу із Зеленським та його командою, які діють за іншою логікою. Створять коаліцію, а Зеленський все одно проводитиме дострокові вибори,

– переконаний Володимир Фесенко.

Але нова коаліція, додає експерт, працюватиме пару місяців – до вересня, коли почне роботу новий парламент. І тоді ж з'явиться новий кабмін.

Чому Гройсман та інші члени уряду йдуть у відставку? Під час інавгураційної промови Зеленський закликав піти у відставку передусім силових міністрів – міністра оборони Степана Полторака, главу СБУ Василя Грицака і генпрокурора Юрія Луценка. Перші два одразу написали заяву. Луценко, хоча і говорив, що готовий до звільнення, заяву не писав. Напередодні інавгурації про відставку заявив міністр іноземних справ Павло Клімкін.



Володимир Гройсман під час брифінгу заявив, що піде у відставку 22 травня. За його словами, після обрання Володимира Зеленського президентом запропонував йому та парламенту спільно сформувати спільний план дій і почати приймати рішення, щоб Україна розвивалася. Але не знайшов порозуміння.



За повідомленням "РБК-Україна, в "Блоці Петра Порошенка" обговорюють можливість висунення Петра Порошенка на посаду прем'єр-міністра країни після того, як Володимир Гройсман оголосив, що йде у відставку. Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної Ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року.



Календар дострокових виборів