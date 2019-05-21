Почему Порошенко не сможет стать премьером после Гройсмана: объяснение эксперта

Новая коалиция теоретически, хоть и маловероятно, может быть сформирована. Но новым премьером точно не будет Порошенко, и досрочные выборы будут.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, в новую коалицию может попробовать поиграть "Народный фронт", который развалил нынешнюю. Чтобы еще больше запутать ситуацию с досрочными выборами. То есть оттянуть их. Но Порошенко не возглавит правительство, даже если и сформируют новую коалицию.

Порошенко не станет премьером. Он, возможно, и хотел бы. Но нужно сформировать новую коалицию, и тогда подтвердится факт, что нет 226 голосов в пользу Порошенко. Проблема такого сценария в том, что они имеют дело с Зеленским и его командой, которые действуют по другой логике. Создадут коалицию, а Зеленский все равно будет проводить досрочные выборы,

– убежден Владимир Фесенко.

Но новая коалиция, добавляет эксперт, будет работать пару месяцев – до сентября, когда начнет работу новый парламент. И тогда же появится новый кабмин.

Почему Гройсман и другие члены правительства уходят в отставку?Во время инаугурационной речи Зеленский призвал уйти в отставку прежде всего силовых министров – министра обороны Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко. Первые два сразу написали заявление. Луценко, хотя и говорил, что готов к увольнению, заявление не писал. Накануне инаугурации об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин.



Владимир Гройсман во время брифинга заявил, что уйдет в отставку 22 мая. По его словам, после избрания Владимира Зеленского президентом предложил ему и парламенту совместно сформировать общий план действий и начать принимать решения, чтобы Украина развивалась. Но не нашел понимания.



По сообщению "РБК-Украина в "Блоке Петра Порошенко" обсуждают возможность выдвижения Петра Порошенко на должность премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил, что уходит в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.



Календарь досрочных выборов