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      Порошенка можуть висунути на посаду прем'єра, – ЗМІ

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      Порошенка можуть висунути на посаду прем'єра від "Блоку Петра Порошенка"
      Порошенка можуть висунути на посаду прем'єра від "Блоку Петра Порошенка" / 24 канал

      У "Блоці Петра Порошенка" обговорюють можливість висунення лідера партії, п’ятого президента Петра Порошенка на посаду прем'єр-міністра країни після того, як Володимир Гройсман оголосив, що йде у відставку.

      Парламентські вибори – це здебільшого "прем'єріада", і додаткові бали отримує та політична сила, яка відразу називає свою сильну кандидатуру на пост прем'єр-міністра, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Гройсман йде з посади: що буде далі та хто керуватиме урядом

      З одного боку, буде гарно, якщо Порошенко заявить, що працюватиме виключно для країни, не претендуючи на якесь крісло. Але, з іншого боку, нам же буде в мінус у плані рейтингу, якщо ми не запропонуємо сильну кандидатуру,
      – пояснило джерело видання.

      Співрозмовник додав, що так само БПП втратив у рейтингу в 2014 році, коли в партії не було кандидата на посаду прем’єра, який водночас був у "Народного фронту". Нагадаємо, тоді після виборів уряд очолив голова "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

      20 травня під час своєї інавгураційної промови Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Після цього Гройсман заявив, що піде у відставку, хоча раніше казав, що хотів би очолювати уряд і після парламентських виборів.

      Про готовність стати прем’єром заявляв і мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

      Хто керуватиме Кабміном після відставки Гройсмана? Навіть після свого звільнення Гройсман може залишитись виконувачем обов’язків прем’єра. Якщо не він, то в. о. стане хтось із віце-прем'єрів. Призначити ж нового "повноцінного" прем'єра та уряд зможе новий парламент після виборів і формування коаліції.

      Кого українці хотіли б бачити прем’єром: результати соцопитування

      • 10,2% опитаних українців висловилися за Юлію Тимошенко,
      • 10% – Ігоря Смешка,
      • 9,7% – Юрія Бойка,
      • 8,8% – чинного прем’єра Володимира Гройсмана,
      • 7,1% – лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка,
      • 4,4% – лідера Радикальної партії Олега Ляшка,
      • 3,9% – чинного Президента України Петра Порошенка,
      • 3,7% – лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового,
      • 2,6% – голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, 2,3% – бізнесмена Ігоря Коломойського,
      • 2,1% – екс-прем'єра Арсенія Яценюка,
      • 0,5% – мера Києва Віталія Кличка,
      • 0,4% – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,
      • 11% – іншого політика,
      • 23,3% – не змогли відповісти.
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      Теги: Новини України Володимир Гройсман Новини політики Петро Порошенко Відставка Гройсмана Кабінет Міністрів України Блок Петра Порошенка
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