Порошенка можуть висунути на посаду прем'єра, – ЗМІ

У "Блоці Петра Порошенка" обговорюють можливість висунення лідера партії, п’ятого президента Петра Порошенка на посаду прем'єр-міністра країни після того, як Володимир Гройсман оголосив, що йде у відставку.

Парламентські вибори – це здебільшого "прем'єріада", і додаткові бали отримує та політична сила, яка відразу називає свою сильну кандидатуру на пост прем'єр-міністра, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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З одного боку, буде гарно, якщо Порошенко заявить, що працюватиме виключно для країни, не претендуючи на якесь крісло. Але, з іншого боку, нам же буде в мінус у плані рейтингу, якщо ми не запропонуємо сильну кандидатуру,

– пояснило джерело видання.

Співрозмовник додав, що так само БПП втратив у рейтингу в 2014 році, коли в партії не було кандидата на посаду прем’єра, який водночас був у "Народного фронту". Нагадаємо, тоді після виборів уряд очолив голова "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

20 травня під час своєї інавгураційної промови Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Після цього Гройсман заявив, що піде у відставку, хоча раніше казав, що хотів би очолювати уряд і після парламентських виборів.

Про готовність стати прем’єром заявляв і мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

Хто керуватиме Кабміном після відставки Гройсмана? Навіть після свого звільнення Гройсман може залишитись виконувачем обов’язків прем’єра. Якщо не він, то в. о. стане хтось із віце-прем'єрів. Призначити ж нового "повноцінного" прем'єра та уряд зможе новий парламент після виборів і формування коаліції.

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