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      Це не емоція, а позиція, – Гройсман про своє рішення подати у відставку

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      Відставка Гройсмана: прем'єр пояснив своє рішення
      Відставка Гройсмана: прем'єр пояснив своє рішення / 24 канал

      Були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року, об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.

      Таку думку озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Це рішення було чітким, і я його не змінив", – сказав він в ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, 24 травня.

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      На його думку, у політичних лідерів країни була можливість зробити ряд кроків, щоб після виборів президента об'єднати зусилля і президента, і уряду, і парламенту. І спільно "виконати ряд завдань, які забезпечили б в країні стабільність"

      Але ми знаємо, що після інавгураційної промови Володимира Зеленського я побачив що у президента зовсім інший порядок денний,
      – наголосив Гройсман.

      Саме тому він "прийняв рішення подати заяву про відставку", тож такий крок – "не емоція, а позиція".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Володимир Зеленський Відставка Гройсмана
      Джерело: 24 канал
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