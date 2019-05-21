Хто очолить уряд після відставки Гройсмана: в Кабміні відзначились заявою

Якщо за відставку чинного прем’єр-міністра країни Володимира Гройсмана проголосує Рада, то вакантне місце до проведення дострокових парламентських виборів може зайняти його заступниця Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Про те, що в разі відставки Гройсмана, вона готова очолити Кабмін віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Наскільки я знаю із законодавства, в такому випадку це – рішення президента, повинен бути указ щодо того, хто буде виконувати обов'язки прем'єра, якщо буде проголосована відставка уряду. Відмовлятися від відповідальності я не звикла,

– натякнула Климпуш-Цинцадзе.

Окрім того, вона розповіла, що вже отримала пропозиції взяти участь у парламентських виборах і збирається погодитись на них.

Зазначимо, що глава Кабміну Володимир Гройсман заявив про те, що збирається подати у відставку 22 травня після засідання уряду. Про таке своє рішення він розповів на брифінгу 20 травня. Воно спровоковане словами президента Зеленського. Той під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді сказав, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження.

Чи може прем'єр написати заяву і піти у відставку?

Так, згідно зі статтею 15 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прем'єр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. А Рада, у свою чергу, зобов'язана цю заяву розглянути – причому не пізніше, ніж на десятий день після її надходження.



Прем'єр втрачає посаду у день прийняття парламентом відповідного рішення. І це, до слова, означає автоматичну відставку усього складу уряду. Тож далі парламент має 60 днів для формування нового складу Кабінету Міністрів України.



Однак уряд, хоч і у відставці, продовжить виконувати свої функції – аж до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.