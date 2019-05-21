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      Кто возглавит правительство после отставки Гройсмана: в Кабмине отличились заявлением

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      Иванна Климпуш-Цинцадзе
      Иванна Климпуш-Цинцадзе / politeka.net

      Если за отставку действующего премьер-министра страны Владимира Гройсмана проголосует Рада, то вакантное место до проведения досрочных парламентских выборов может занять его заместитель Иванна Климпуш-Цинцадзе.

      О том, что в случае отставки Гройсмана, она готова возглавить Кабмин вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина".

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      Насколько я знаю по законодательству, в таком случае это – решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла,
      – намекнула Климпуш-Цинцадзе.

      Кроме того, она рассказала, что уже получила предложения принять участие в парламентских выборах и собирается согласиться на них.

      Отметим, что глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что собирается подать в отставку 22 мая после заседания правительства. О своем решении он рассказал на брифинге 20 мая. Оно спровоцировано словами президента Зеленского. Тот во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде сказал, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.

      Может ли премьер-написать заявление и уйти в отставку?

      Так, согласно статье 15 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. А Рада, в свою очередь, обязана это заявление рассмотреть – причем не позднее, чем на десятый день после его поступления.

      Премьер теряет должность в день принятия парламентом соответствующего решения. И это, к слову, означает автоматическую отставку всего состава правительства. Поэтому далее парламент имеет 60 дней для формирования нового состава Кабинета Министров Украины.

      Однако правительство, хоть и в отставке, продолжит выполнять свои функции вплоть до начала работы новосформированного Кабинета Министров.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Отставка Гройсмана Новости политики Кабинет Министров Украины
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