Чи готові міністри йти у відставку за Гройсманом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну нагадав, що подаватиме у відставку. Чи готові інші міністри йти у відставку, як і прем'єр, і в якому статусі вони будуть працювати після того, як напишуть заяви – розпитали журналісти 24 каналу.

Кабінет міністрів України 22 травня провів дуже коротке засідання, однак встиг внести на розгляд українського парламенту законопроект, який дає змогу провести аудит діяльності державного концерну "Укроборонпром" та забезпечити прозорість його діяльності.

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Так, уряд виділив 32 мільйони гривень на проведення фінансового аудиту концерну. Відповідну заяву під час засідання Кабміну зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Також прем'єр нагадав, що подаватиме у відставку. Чи готові інші міністри йти у відставку, як і Володимир Гройсман, – розпитали журналісти 24 каналу.

Частина міністрів на це запитання або віджартовувалась, або просто відмовчувалась.

Володимир Борисович сам скаже. Все скаже – все почуємо,

– прокоментував заяву прем'єра про відставку міністр культури Євген Нищук.



Євген Нищук

Інші ж сказали, що підтримують рішення Володимира Гройсмана.

Я підтримую заяву прем'єр-міністра. Я вважаю, що, оскільки є запит на зміни і є готовність з боку президента взяти на себе повну відповідальність за стан справ в державі, ми як уряд підтримуємо таке бажання,

– підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.



Володимир Омелян

Навіть якщо ВРУ впродовж десяти днів підтримає рішення про відставку Володимира Гройсмана та інших міністрів, все-таки потрібен час на те, аби сформувати новий уряд. Тому в цей час міністри працюватимуть у статусі виконуючих обов'язки.

До призначення нових міністрів всі попередні міністри виконують свої повноваження. Цей процес повинен бути сталий. Єдине, що, звичайно, людина, яка має приставку до своєї посади "виконуючий обов'язки" має (підкреслюю, з моєї точки зору) політичні обмеження,

– зазначив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.



Остап Семерак

Засідання Кабміну почали відвідувати вже представники команди Володимира Зеленського. Зокрема, його представником у Кабміні став Андрій герус – експерт з економічних питань.



Команда Зеленського в Кабміні