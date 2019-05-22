Готовы ли министры уходить в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина напомнил, что будет подавать в отставку. Готовы ли другие министры уходить в отставку, как и премьер, и в каком статусе они будут работать после того, как напишут заявления – расспросили журналисты 24 канала.
Кабинет министров Украины 22 мая провел очень короткое заседание, однако успел внести на рассмотрение украинского парламента законопроект, который дает возможность провести аудит деятельности государственного концерна "Укроборонпром" и обеспечить прозрачность его деятельности.
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Так, правительство выделило 32 миллиона гривен на проведение финансового аудита концерна. Соответствующее заявление во время заседания Кабмина сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Также премьер напомнил, что будет подавать в отставку. Готовы ли другие министры уходить в отставку, как и Владимир Гройсман – расспросили журналисты 24 канала.
Часть министров на этот вопрос или отшучивалась, или просто отмалчивалась.
Владимир Борисович сам скажет. Все скажет – все услышим,
– прокомментировал заявление премьера об отставке министр культуры Евгений Нищук.
Евгений Нищук
Другие же сказали, что поддерживают решение Владимира Гройсмана.
Я поддерживаю заявление премьер-министра. Я считаю, что, поскольку есть запрос на изменения и готовность со стороны президента взять на себя полную ответственность за состояние дел в государстве, мы как правительство поддерживаем такое желание,
– подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Владимир Омелян
Даже если ВРУ в течение десяти дней поддержит решение об отставке Владимира Гройсмана и других министров, все-таки нужно время на то, чтобы сформировать новое правительство. Поэтому в это время министры будут работать в статусе исполняющих обязанности.
До назначения новых министров все предыдущие министры выполняют свои полномочия. Этот процесс должен быть постоянный. Единственное, что, конечно, человек, который имеет приставку к своей должности "исполняющий обязанности" имеет (подчеркиваю, с моей точки зрения) политические ограничения,
– отметил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Остап Семерак
Заседание Кабмина начали посещать уже представители команды Владимира Зеленского. В частности, его представителем в Кабмине стал Андрей Герус – эксперт по экономическим вопросам.
Команда Зеленского в Кабмине