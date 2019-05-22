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      Правительство выделило на аудит "Укроборонпрома" 32 миллиона гривен

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      Кабмин подал на рассмотрение Рады законопроект об аудите "Укроборонпрома"
      Кабмин подал на рассмотрение Рады законопроект об аудите "Укроборонпрома" / 24 канал

      Кабинет министров Украины внес на рассмотрение украинского парламента законопроект, который дает возможность провести аудит деятельности государственного концерна "Укроборонпром" и обеспечить прозрачность его деятельности.

      Так, правительство выделило 32 миллиона гривен на проведение финансового аудита концерна. Соответствующее заявление во время заседания Кабмина сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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      Мы вносим законопроект в украинский парламент относительно прозрачной работы "Укроборонпрома". Все, что касается военной тематики и закупок в этой сфере. Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы начать глубокий финансовый аудит своей деятельности,
      – сказал он.

      15 мая правительство уже хотело начать аудит "Укроборонпрома", однако во время заседания министры установили, что провести его без изменений в законодательстве не удастся. Все потому, что некоторые вопросы деятельности "Укроборонпрома" являются государственной тайной.

      Почему в "Укроборонпроме" должны провести аудит?

      В конце февраля команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала две части программы, в которой говорилось о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок контрабандных российских деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

      Все это, по словам расследователей, происходило на фоне заявлений высшего руководства страны об "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

      В причастности к незаконным схемам журналисты, в частности, обвиняли заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его 22-летнего сына Игоря. Одним из организаторов схемы они также называли гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина. Все фигуранты указанного расследования считают обнародованную информацию недостоверной.

      6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна "Укроборонпром".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Кабинет Министров Украины
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