Уряд виділив на аудит "Укроборонпрому" 32 мільйони гривень

Кабінет міністрів України вніс на розгляд українського парламенту законопроект, який дає змогу провести аудит діяльності державного концерну "Укроборонпром" та забезпечити прозорість його діяльності.

Так, уряд виділив 32 мільйони гривень на проведення фінансового аудиту концерну. Відповідну заяву під час засідання Кабміну зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Ми вносимо законопроект в український парламент щодо прозорої роботи "Укроборонпрому". Все, що стосується військової тематики та закупівель у цій сфері. Ми виділяємо сьогодні на зворотній основі 32 мільйони гривень для "Укроборонпрому" для того, щоб почати глибокий фінансовий аудит своєї діяльності,

– сказав він.

15 травня уряд вже хотів розпочати аудит "Укроборонпрому", проте під час засідання міністри встановили, що провести його без змін у законодавстві не вдасться. Все тому, що деякі питання діяльності "Укроборонпрому" є державною таємницею.

Чому в "Укроборонпромі" мають провести аудит?

Наприкінці лютого команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила дві частини програми, у якій йшлося про те, що вищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, переплачуючи за них утричі-вчетверо.

Усе це, за словами розслідувачів, відбувалося на тлі заяв вищого керівництва країни про "імпортозаміщення" і відмову від поставок з Росії.

У причетності до незаконних схем журналісти, зокрема, звинувачували заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його 22-річного сина Ігоря. Одним з організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна. Усі фігуранти зазначеного розслідування вважають оприлюднену інформацію недостовірною.

6 березня Рада національної безпеки й оборони доручила провести міжнародний аудит концерну "Укроборонпром".