13:38
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Уряд виділив на аудит "Укроборонпрому" 32 мільйони гривень

      183 Читать новость на русском
      Кабмін подав на розгляд Ради законопроект про аудит "Укроборонпрому"
      Кабмін подав на розгляд Ради законопроект про аудит "Укроборонпрому" / 24 канал

      Кабінет міністрів України вніс на розгляд українського парламенту законопроект, який дає змогу провести аудит діяльності державного концерну "Укроборонпром" та забезпечити прозорість його діяльності.

      Так, уряд виділив 32 мільйони гривень на проведення фінансового аудиту концерну. Відповідну заяву під час засідання Кабміну зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Читайте також: В "Укроборонпромі" розкритикували "черговий приклад некомпетентності від творців псевдоновин"

      Ми вносимо законопроект в український парламент щодо прозорої роботи "Укроборонпрому". Все, що стосується військової тематики та закупівель у цій сфері. Ми виділяємо сьогодні на зворотній основі 32 мільйони гривень для "Укроборонпрому" для того, щоб почати глибокий фінансовий аудит своєї діяльності,
      – сказав він.

      15 травня уряд вже хотів розпочати аудит "Укроборонпрому", проте під час засідання міністри встановили, що провести його без змін у законодавстві не вдасться. Все тому, що деякі питання діяльності "Укроборонпрому" є державною таємницею.

      Чому в "Укроборонпромі" мають провести аудит?

      Наприкінці лютого команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила дві частини програми, у якій йшлося про те, що вищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, переплачуючи за них утричі-вчетверо.

      Усе це, за словами розслідувачів, відбувалося на тлі заяв вищого керівництва країни про "імпортозаміщення" і відмову від поставок з Росії.

      У причетності до незаконних схем журналісти, зокрема, звинувачували заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його 22-річного сина Ігоря. Одним з організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна. Усі фігуранти зазначеного розслідування вважають оприлюднену інформацію недостовірною.

      6 березня Рада національної безпеки й оборони доручила провести міжнародний аудит концерну "Укроборонпром".

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      36570
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      36555
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:08 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      4118
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сьогодні , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1012
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сьогодні , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 4885
      Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      сьогодні , 07:01 Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      Сергій Лещенко 2062
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук