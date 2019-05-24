Это не эмоция, а позиция, – Гройсман о своем решении подать в отставку
Были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы в Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.
Такое мнение озвучил премьер-министр Владимир Гройсман. "Это решение было четким, и я его не поменял", – сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 24 мая.
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По его мнению, у политических лидеров страны была возможность сделать ряд шагов, чтобы после выборов президента объединить усилия и президента, и правительства, и парламента. И совместно "выполнить ряд задач, которые обеспечили бы в стране стабильность".
Но мы знаем, что после инаугурационной речи Владимира Зеленского я увидел, что у президента совсем другая повестка дня,
– подчеркнул Гройсман.
Именно поэтому он "принял решение подать заявление об отставке", поэтому такой шаг – "не эмоция, а позиция".
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22 мая 2019Готовы ли министры уходить в отставку
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