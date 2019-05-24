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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Это не эмоция, а позиция, – Гройсман о своем решении подать в отставку

      77 Читати новину українською
      Отставка Гройсмана: премьер объяснил свое решение
      Отставка Гройсмана: премьер объяснил свое решение / 24 канал

      Были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы в Украине 2019 года, объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.

      Такое мнение озвучил премьер-министр Владимир Гройсман. "Это решение было четким, и я его не поменял", – сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 24 мая.

      Читайте также: Гройсман объяснил, как будет работать правительство после отставки

      По его мнению, у политических лидеров страны была возможность сделать ряд шагов, чтобы после выборов президента объединить усилия и президента, и правительства, и парламента. И совместно "выполнить ряд задач, которые обеспечили бы в стране стабильность".

      Но мы знаем, что после инаугурационной речи Владимира Зеленского я увидел, что у президента совсем другая повестка дня,
      – подчеркнул Гройсман.

      Именно поэтому он "принял решение подать заявление об отставке", поэтому такой шаг – "не эмоция, а позиция".

       

      ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      •  
      blog_ava
      Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала почти 50 тысяч голосов
      сегодня
      14116
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Гройсман Отставка Гройсмана
      Источник: 24 канал
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