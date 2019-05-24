Гройсман внес заявление об увольнении с должности премьера на рассмотрение Рады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о собственной отставке с поста премьер-министра Украины. Об этом он заявил во время очередного заседания правительства утром 22 мая. Заявление об увольнении он подал на рассмотрение украинского парламента 23 мая.

Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк подтвердила, что заявление Владимира Гройсмана зарегистрировано парламентом 23 мая.

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Когда и почему Гройсман решил писать заявление об отставке?

О том, что он примет соответствующее решение, Гройсман говорил еще 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского, на специальном брифинге.

Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

"Однако я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения 22 мая очередного заседания правительства", – говорил он тогда.

Начал утреннее заседание правительства премьер с короткой речи.

В этот понедельник я заявил и принял решение о том, что я подам в отставку. Я подам свое заявление сегодня (22 мая – 24 канал) на рассмотрение Верховной Рады Украины. Где бы я ни был, для меня Украина –это не просто страна на карте, а моя страна, в которой мы начали наводить порядок. Еще много задач, но у меня есть свое видение будущего Украины. Я верю в то, что делал до сих пор. Где бы я не был, я буду бороться за успех Украины и украинцев,

– сказал Гройсман во время утреннего заседания Кабмина.

Что известно о Владимире Гройсмане?

Это – украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.

Был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года – председателем Верховной Рады Украины. Впоследствии на этом посту его сменил Андрей Парубий, а кресло премьера Гройсман занял с апреля 2016 года.

Кто должен рассматривать его отставку?

Верховная Рада должна принять отставку премьер-министра. Как отметил в комментарии 24 каналу директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор НаУКМА Алексей Гарань, Гройсман был прав, когда говорил, что правительство и премьер должен сложить полномочия перед новой Верховной Радой, а не президентом.

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По мнению директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, Гройсман, скорее всего, останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Кого назначат на его место?

Если не Гройсман, то исполняющим обязанности премьер-министра может стать кто-то из его вице-премьеров. Назначить же нового "полноценного" премьера сможет новый парламент. После выборов и формирования коалиции. Так же как и все правительство.