18:39
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Гройсман внес заявление об увольнении с должности премьера на рассмотрение Рады

      159 Читати новину українською
      Гройсман внес заявление об увольнении на рассмотрение Рады - новости
      Владимир Гройсман / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о собственной отставке с поста премьер-министра Украины. Об этом он заявил во время очередного заседания правительства утром 22 мая. Заявление об увольнении он подал на рассмотрение украинского парламента 23 мая.

      Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк подтвердила, что заявление Владимира Гройсмана зарегистрировано парламентом 23 мая.

      Читайте также: Кто может заменить Гройсмана и силовых министров?

      Когда и почему Гройсман решил писать заявление об отставке?

      О том, что он примет соответствующее решение, Гройсман говорил еще 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского, на специальном брифинге.

      Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом.

      "Однако я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения 22 мая очередного заседания правительства", – говорил он тогда.

      Начал утреннее заседание правительства премьер с короткой речи.

      В этот понедельник я заявил и принял решение о том, что я подам в отставку. Я подам свое заявление сегодня (22 мая – 24 канал) на рассмотрение Верховной Рады Украины. Где бы я ни был, для меня Украина –это не просто страна на карте, а моя страна, в которой мы начали наводить порядок. Еще много задач, но у меня есть свое видение будущего Украины. Я верю в то, что делал до сих пор. Где бы я не был, я буду бороться за успех Украины и украинцев,
      – сказал Гройсман во время утреннего заседания Кабмина.

      Что известно о Владимире Гройсмане?

      Это – украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.

      Был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года – председателем Верховной Рады Украины. Впоследствии на этом посту его сменил Андрей Парубий, а кресло премьера Гройсман занял с апреля 2016 года.

      Кто должен рассматривать его отставку?

      Верховная Рада должна принять отставку премьер-министра. Как отметил в комментарии 24 каналу директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор НаУКМА Алексей Гарань, Гройсман был прав, когда говорил, что правительство и премьер должен сложить полномочия перед новой Верховной Радой, а не президентом.

      Читайте также: Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?

      По мнению директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, Гройсман, скорее всего, останется исполняющим обязанности премьер-министра.

      Кого назначат на его место?

      Если не Гройсман, то исполняющим обязанности премьер-министра может стать кто-то из его вице-премьеров. Назначить же нового "полноценного" премьера сможет новый парламент. После выборов и формирования коалиции. Так же как и все правительство.

      blog_ava
      Активисты митингуют под Администрацией Президента: основные требования к Зеленскому
      сегодня
      2353
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Отставка Гройсмана Владимир Гройсман
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как долго Украина выдержит без новых траншей МВФ
      сегодня , 18:30 Как долго Украина выдержит без новых траншей МВФ
      Сергій Фурса 45
      Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      сегодня , 17:00 Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      Наталя Ромашова 1366
      Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      сегодня , 16:00 Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      Станіслав Безушко 33
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сегодня , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1661
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 432
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук