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      Гройсман объяснил, как будет работать правительство после отставки

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      Премьер прокомментировал свое заявление об отставке
      Премьер прокомментировал свое заявление об отставке / 24 канал

      В антикризисном режиме – именно так будет работать правительство после того, как Верховная Рада проголосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. В плановом режиме правительство уже работать не сможет.

      Об этом рассказал сам Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина" и разместил соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook.

      Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку: как и почемув материале 24 канала

      По его словам, действующее украинское законодательство требует у премьера и министров даже после отставки продолжить выполнять свои должностные обязанности вплоть до формирования нового правительства.

      Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный. А сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов,
      – сказал Гройсман.

      В том, что парламент примет его отставку, премьер не сомневается. Он подчеркнул, что будет просить Раду удовлетворить его просьбу об отставке.

      Гройсман уходит с должности: что будет дальше и кто будет руководить правительствомв материале 24 канала

      ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Отставка Гройсмана Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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