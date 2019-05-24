Гройсман объяснил, как будет работать правительство после отставки

В антикризисном режиме – именно так будет работать правительство после того, как Верховная Рада проголосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. В плановом режиме правительство уже работать не сможет.

Об этом рассказал сам Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина" и разместил соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook.

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По его словам, действующее украинское законодательство требует у премьера и министров даже после отставки продолжить выполнять свои должностные обязанности вплоть до формирования нового правительства.

Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный. А сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов,

– сказал Гройсман.

В том, что парламент примет его отставку, премьер не сомневается. Он подчеркнул, что будет просить Раду удовлетворить его просьбу об отставке.

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