Зеленский распускает Верховную Раду – что будет дальше: объяснение эксперта

Если президент Володмир Зеленский все же примет политическое решение о роспуске парламента, депутаты успеют частично изменить избирательное законодательство.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал председатель "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский в своей инаугурационной речи.

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Действительно ли есть юридические основания для проведения досрочных парламентских выборов?

Кошель говорит, что нет. "Мы можем двояко толковать отдельные нормы закона, там могут быть разные чтения. Но после выхода "Народного фронта" из парламентской коалиции, юристы нашей организации не видят оснований для досрочных выборов. Поэтому, если указ президента по этому состоится, учитывая высокий рейтинг Зеленского, это будет политико-правовое решение, где будет 80% политики, и почти не будет юридических обоснований", – пояснил он.

Мы должны увидеть указ президента. Указ президент издает после консультации с лидерами парламентских фракций,

– добавил Кошель.

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Успеют ли депутаты изменить избирательное законодательство?

Разве что – частично. По словам Кошеля, есть серьезная дискуссия относительно стопроцентной пропорциональной системы с закрытыми списками.

Возвращение к старой избирательной системы, которую мы все хорошо знаем – это предохранитель против продажи голосов. Это очень важно, это – повышение роли политических партий. Второй компромиссный шаг, который мог бы принять действующий парламент – введение двухтуровой мажоритарной системы. Соответствующий законопроект находятся на рассмотрении. Это – тоже плюс, это – предохранитель против растяжения голосов и строительства кампании на технологиях и один из способов уменьшения подкупа избирателей,

– рассказал Кошель.

Он также добавил, что если выборы состоятся планово, есть шанс, что парламент успеет изменить избирательную систему на пропорциональную с закрытыми списками.

Ключевые моменты инаугурации Зеленского: смотрите видео

При этом, по словам главы КИУ, принятие нового избирательного кодекса, к которому апеллируют все политики, требует внимания и нескольких недель насыщенной парламентской работы. В случае проведения плановых выборов 28 октября, по его мнению, провести должным образом их по нормам нового кодекса будет трудно.

Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не мог распустить Верховную Раду из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий парлмента восьмого созыва. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.





Почему нет юридических оснований распустить Раду: смотрите инфографику

Отметим, что Рада VIII созыва демонстрировала способность к оперативному голосованию за отдельные решения, например, за отстранение Виктора Януковича от власти или изменения в закон о Генеральной прокуратуре и назначение Юрия Луценко генпрокурором.