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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленський розпускає Верховну Раду – що буде далі: пояснення експерта

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      Що буде після того, як Зеленський розпустить парламент
      Що буде після того, як Зеленський розпустить парламент / 24 канал

      Якщо президент Володмир Зеленський все ж прийме політичне рішення про розпуск парламенту, депутати встигнуть лише частково змінити виборче законодавство.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив голова "Комітету виборців України" Олексій Кошель.

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      Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський у своїй інавгураційній промові.

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      Чи дійсно є юридичні підстави для проведення дострокових парламентських виборів?

      Кошель каже, що немає. "Ми можемо двояко тлумачити окремі норми закону, там можуть бути різні читання. Але після виходу "Народного фронту" із парламентської коаліції, юристи нашої організації не бачать підстав для дострокових виборів. Тому, якщо указ президента щодо цього відбудеться, враховуючи високий рейтинг Зеленського, це буде політико-правове рішення, де буде 80% політики, і майже не буде юридичних обґрунтувань", – пояснив він.

      Ми маємо побачити указ президента. Указ президент видає після консультації із лідерами парламентських фракцій,
      – додав Кошель.

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      Розпуск ради закон позачергові вибори
      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

      Чи встигнуть депутати змінити виборче законодавство?

      Хіба що – частково. За словами Кошеля, є серйозна дискусія щодо стовідсоткової пропорційної системи із закритими списками.

      Повернення до старої виборчої системи, яку ми всі добре знаємо – це запобіжник проти продажу голосів. Це надзвичайно важливо, це – підвищення ролі політичних партій. Другий компромісний крок, який би міг прийняти чинний парламент – запровадження двотурової мажоритарної системи. Відповідний законопроект є на розгляді. Це – теж плюс, це – запобіжник проти розтягування голосів і будування кампанії на технологіях і один зі способів зменшення підкупу виборців,
      – розповів Кошель.

      Він також додав, що якщо вибори відбудуться планово, є шанс, що парламент встигне змінити виборчу систему на пропорційну із закритими списками.

      Ключові моменти інавгурації Зеленського: дивіться відео

      При цьому, за словами голови КВУ, прийняття нового виборчого кодексу, до якого апелюють всі політики, вимагає уваги і кількох тижнів насиченої парламентської роботи. У разі проведення планових виборів 28 жовтня, на його думку, провести належним чином їх за нормами нового кодексу буде важко.

      Чому Зеленський не мав юридичних підстав розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не міг розпустити Верховну Раду через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск. Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень парлменту восьмого скликання. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.

      Чому немає юридичних підстав розпустити Раду: дивіться інфографіку

       

      Зазначимо, що Рада VIII скликання демонструвала здатність до оперативного голосування за окремі рішення, наприклад, відсторонення Віктора Януковича від влади чи зміни до закону про Генеральну прокуратуру та призначення Юрія Луценка генпрокурором.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Президент України
      Джерело: 24 канал
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