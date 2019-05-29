Гройсман і Ко: хто долучиться до нової політичної партії

Володимир Борисович давно дав зрозуміти – він політик загальнодержавного масштабу. Щоправда, тривалий час ходили чутки, що на вибори він все ж піде в компанії Петра Порошенка чи Арсенія Яценюка. Проте цього тижня стало зрозуміло – прем’єр йде у велике самостійне політичне плавання.

Чи має шанси Володимир Гройсман завести у парламент свою фракцію та чому він так і не об’єднався з Петром Порошенком – у матеріалі 24 каналу.

Маленька фракція у великій політиці

В українській політиці все змінюється дуже швидко. Донедавна Володимира Гройсмана пов’язували то з Петром Порошенком, то з Арсенієм Яценюком, а в парламентських кулуарах активно обговорювали об’єднання цих політичних сил. Проте, не так сталось як гадалось. Цього тижня Володимир Борисович має намір, за інформацією ЗМІ, презентувати свою партію "Українська стратегія". Це пов’язують з його бажанням заявити про себе як про самостійного політика, який не лише сам може зайти в парламент, а й завести нехай невеличку, але ж свою фракцію. Бути в тіні старших він уже не бажає.

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Володимир Гройсман висловлював амбіції й плани щодо власної політичної суб’єктності. Натомість, блок "Солідарність" – тепер "Європейська солідарність" – так і залишився персональним проектом Петра Порошенка, який не готовий розглядати формат розширення команди в плані партнерської роботи. Він й надалі буде вести лідерську гру і цей формат залишатиметься партією закритого типу,

– зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.



Вочевидь, Гройсман піде на парламентські вибори окремо від Порошенка

Враховуючи, що під час президентської кампанії Петро Порошенко був лідером антрейтингу і недовіри українців, то й на парламентських перегонах хоч і перейменована в "Європейську солідарність", але все та ж екс-БПП, залишається лідером антирейтингів. Результат, на який може сподіватись "Європейська солідарність", не дозволяє розраховувати на великі групи з партнерами. Те, що у Порошенка могли запропонувати команді Гройсмана, вочевидь, прем'єра не влаштувало.

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Сам у полі воїн

Водночас, не варто думати, що питання "з ким Гройсман піде в Раду" вже остаточно вирішене. Ще можливі карколомні повороти. Подейкували про перемовини з Вакарчуком і Кличком та повернення до діалогу з Порошенком. На думку експерта, з Порошенком точно співпрацюватимуть і погоджуватимуть позиції по мажоритарних округах аби не перетинатись. Принаймні, в центральній Україні, особливо у Вінницькій області, де позиції в електоральній площині як Гройсмана, так і Порошенка – абсолютно співмірні.

У майбутньому Гройсман не збирається йти з політики: йому цікаво капіталізувати своє трирічне головування в уряді в довготермінову політичну перспективу, а для цього треба ризикувати і йти з власним проектом. Думаю, є чималі шанси, що вони підуть в Раду окремо,

– додає Андрій Юсов.



В команді Володимира Борисовича можуть з'явитись й представники "фронтовиків"

Раніше багато говорилось про те, що Гройсман тісно пов'язаний з Яценюком. На думку експертів, в команді Володимира Борисовича все ж з’являться окремі представники від цієї політичної сили, але системно "фронтовики" сконцентруються на мажоритарці. Вірогідніше за все, великої угоди між Гройсманом і Яценюком ми не побачимо, поки що. Власне, для національної парламентської кампанії фігура Яценюка мало чим могла би допомогти, враховуючи його електоральні позиції.

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Попри добрі людські взаємини, думаю, що ця парламентська кампанія – не та, де Яценюк може бути хедлайнером,

– впевнений Андрій Юсов.

Якби Гройсман прийняв рішення йти по мажоритарці, безумовно, він став би сильним гравцем і фаворитом у багатьох мажоритарних округах по Україні. Щодо партійного списку – існують великі ризики і конкуренція. Безумовно, дострокова, коротка кампанія не на користь "Європейській стратегії". Тому для цієї політичної сили ризики великі, але підготовку вони розпочали давно: регіональні штаби та сітка вже розгорнуті. Ну а виграв чи програв Володимир Борисович, обравши таку стратегію – вже скоро дізнаємось.