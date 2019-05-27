Коли Рада розгляне відставку прем'єр-міністра Гройсмана: дата

Верховна рада України зможе розглянути питання відставки Кабінету міністрів України та його очільника Володимира Гройсмана на цьому пленарному тижні – у четвер, 30 травня.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради 27 травня.

Читайте також: Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?

Він пояснив, що відповідно до українського законодавства, нардепи мають 10 днів, аби розглянути питання щодо відставки Кабінету Міністрів.

Верховній Раді надається десять днів, і ми входимо у цих десять днів цього пленарного тижня. Тому даю доручення Комітету правової політики розглянути у середу на Комітеті, щоб ми у четвер змогли розглянути питання про відставку Кабміну і Прем’єр-міністра України (Володимра Гройсмана, – 24 канал). Це буде одне з ключових питань,

– заявив Парубій.

Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

Прем'єр пояснив, що Зеленський мав народу об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України, але у нього – інші пріоритети. Саме тому він "прийняв рішення подати заяву про відставку", тож такий крок – "не емоція, а позиція".

Заяву про звільнення прем'єр-міністр подав на розгляд українського парламенту 23 травня. Проте, він продовжить виконувати посадові обов'язки глави Кабміну навіть після відставки аж до формування нового уряду.

Що відомо про Володимира Гройсмана? Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.



Був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.



Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії і обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією.