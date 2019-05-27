12:03
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли Рада розгляне відставку прем'єр-міністра Гройсмана: дата

      920 Читать новость на русском
      Рада розгляне відставку Гройсмана у четвер, 30 травня
      Рада розгляне відставку Гройсмана у четвер, 30 травня / Getty Images

      Верховна рада України зможе розглянути питання відставки Кабінету міністрів України та його очільника Володимира Гройсмана на цьому пленарному тижні – у четвер, 30 травня.

      Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради 27 травня. 

      Читайте також: Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?

      Він пояснив, що відповідно до українського законодавства, нардепи мають 10 днів, аби розглянути питання щодо відставки Кабінету Міністрів.

      Верховній Раді надається десять днів, і ми входимо у цих десять днів цього пленарного тижня. Тому даю доручення Комітету правової політики розглянути у середу на Комітеті, щоб ми у четвер змогли розглянути питання про відставку Кабміну і Прем’єр-міністра України (Володимра Гройсмана, – 24 канал). Це буде одне з ключових питань,
      – заявив Парубій.

      Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.

      Прем'єр пояснив, що Зеленський мав народу об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України, але у нього – інші пріоритети. Саме тому він "прийняв рішення подати заяву про відставку", тож такий крок – "не емоція, а позиція".

      Заяву про звільнення прем'єр-міністр подав на розгляд українського парламенту 23 травня. Проте, він продовжить виконувати посадові обов'язки глави Кабміну навіть після відставки аж до формування нового уряду.

      Що відомо про Володимира Гройсмана? Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.

      Був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.

      Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії і обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією.

      blog_ava
      Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань
      сьогодні
      5025
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Андрій Парубій Відставка Гройсмана Володимир Гройсман Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сьогодні , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 3091
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 11:07 Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 6818
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 3027
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 травня , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1019
      Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      26 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      1783
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук