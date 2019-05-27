Когда Рада рассмотрит отставку премьер-министра Гройсмана: дата

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос отставки Кабинета министров Украины и его главы Владимира Гройсмана на этой пленарной неделе – вероятно, в четверг, 30 мая.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета. Он пояснил, что согласно украинскому законодательству, у нардепов есть 10 дней, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров.

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"Верховной Раде предоставляется десять дней, и мы входим в эти десять дней этой пленарной недели. Поэтому даю поручение Комитету правовой политики рассмотреть в среду на Комитете, чтобы мы в четверг смогли рассмотреть вопрос об отставке Кабмина и Премьер-министра Украины (Владимира Гройсмана – 24 канал). Это будет один из ключевых вопросов", – заявил Парубий.

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