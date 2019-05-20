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      Об'єднання "Самопоміч" підтримує дострокові вибори парламенту, – Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      "Самопоміч" ПРОТИ виборів за старим законом Януковича.

      Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      "Ми закликаємо Президента ініціювати скликання на завтра позачергового засідання Парламенту і дати Раді шанс прийняти закон про відкриті виборчі списки. Відтак, Президент тут же в залі зможе підписати і новий закон, і указ про розпуск Парламенту", – написав він.

      Також Садовий додав, що "Самопоміч" готова у повному складі взяти участь в такому засіданні і проголосувати за зміну виборчого законодавства.

      Політик пояснив, що це дає шанс на прогресивний закон, який Президент Зеленський підтримував під час своєї кампанії; покаже чітко хто є хто в Раді. І також країна отримає шанс на нормальний парламент на наступні 5 років.

      Садовий запевнив, що його партія підтримує розпуск Ради і вибори.

      blog_ava
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      сьогодні
      15781
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради
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