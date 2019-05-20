Об'єднання "Самопоміч" підтримує дострокові вибори парламенту, – Садовий

"Самопоміч" ПРОТИ виборів за старим законом Януковича.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Ми закликаємо Президента ініціювати скликання на завтра позачергового засідання Парламенту і дати Раді шанс прийняти закон про відкриті виборчі списки. Відтак, Президент тут же в залі зможе підписати і новий закон, і указ про розпуск Парламенту", – написав він.

Також Садовий додав, що "Самопоміч" готова у повному складі взяти участь в такому засіданні і проголосувати за зміну виборчого законодавства.

Політик пояснив, що це дає шанс на прогресивний закон, який Президент Зеленський підтримував під час своєї кампанії; покаже чітко хто є хто в Раді. І також країна отримає шанс на нормальний парламент на наступні 5 років.

Садовий запевнив, що його партія підтримує розпуск Ради і вибори.