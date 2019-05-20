Объединение "Самопомич" поддерживает досрочные выборы парламента, – Садовый

"Самопомич" ПРОТИВ выборов по старому закону Януковича.

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

"Мы призываем Президента инициировать созыв на завтра внеочередного заседания парламента и дать Раде шанс принять закон об открытых избирательных списках. Следовательно, Президент тут же в зале сможет подписать и новый закон, и указ о роспуске парламента", – написал он.

Также Садовый добавил, что "Самопомич" готова в полном составе принять участие в таком заседании и проголосовать за изменение избирательного законодательства.

Политик объяснил, что это дает шанс на прогрессивный закон, который Президент Зеленский поддерживал во время своей кампании; покажет четко кто есть кто в Раде. И также страна получит шанс на нормальный парламент на следующие 5 лет.

Садовый заверил, что его партия поддерживает роспуск Рады и выборы.