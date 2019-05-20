18:58
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Объединение "Самопомич" поддерживает досрочные выборы парламента, – Садовый

      29 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      "Самопомич" ПРОТИВ выборов по старому закону Януковича.

      Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

      "Мы призываем Президента инициировать созыв на завтра внеочередного заседания парламента и дать Раде шанс принять закон об открытых избирательных списках. Следовательно, Президент тут же в зале сможет подписать и новый закон, и указ о роспуске парламента", – написал он.

      Также Садовый добавил, что "Самопомич" готова в полном составе принять участие в таком заседании и проголосовать за изменение избирательного законодательства.

      Политик объяснил, что это дает шанс на прогрессивный закон, который Президент Зеленский поддерживал во время своей кампании; покажет четко кто есть кто в Раде. И также страна получит шанс на нормальный парламент на следующие 5 лет.

      Садовый заверил, что его партия поддерживает роспуск Рады и выборы.

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: появилась первая реакция России
      сегодня
      7137
      Теги: Новости политики Роспуск Рады Парламентские выборы 2019 Самопомич Андрей Садовой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сегодня , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 2289
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сегодня , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 232
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сегодня , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 463
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сегодня , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 184
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 1636
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук